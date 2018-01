Bomberos responden a incendio en casa de Bill y Hillary Clinton

NUEVA YORK (REUTERS) - Los bomberos fueron llamados para apagar un incendio el miércoles en Chappaqua, Nueva York, en el hogar del ex presidente Bill Clinton y la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, dijo la policía.

No se informó de lesiones causadas por el incendio en la vivienda de 15 años situada en House Lane, dijo el sargento Arthur Mendoza del Departamento de Policía de New Castle, quien agregó que no podía proporcionar de inmediato

más detalles.

El diario Journal News, citando transmisiones de radio de los servicios de emergencia, dijo que el incendio fue reportado a las 2:50 p.m. en un dormitorio y que se extinguió rápidamente.

Reuters no pudo confirmar de inmediato el informe.

No está claro qué causó el incendio o si los Clinton estaban en casa en ese momento.

Mendoza refirió más preguntas al Servicio Secreto de EE.UU., pero no ha sido posible aún localizar a un portavoz de la agencia.

Los Clinton compraron la casa de cinco dormitorios, y 486 metros cuadrados por $ 1,7 millones en 1999, informó el Journal News.

Chappaqua está a unas 40 millas (64 km) al norte de la Ciudad de Nueva York.