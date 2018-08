Audio muestra oferta de dinero a Omarosa a cambio de silencio

Omarosa Manigault Newman difundió otra grabación que según dice, demuestra cómo el entorno del presidente Donald Trump quiso pagarle a cambio de su silencio tras despedirla.

Manigault Newman participó con Trump en el programa "The Apprentice" y fue una de las partidarias de raza negra más prominentes durante su campaña presidencial. Cuando Trump se convirtió en presidente, la contrató como asesora con un sueldo de 179.700 dólares al año.

Sin embargo, el secretario de la presidencia John Kelly, la despidió al final alegando "falta de integridad".

En el audio reproducido por el canal MSNBC, la nuera de Trump, Lara Trump, le ofrece a Manigault Newman un empleo que le pagaría 15.000 dólares al mes, sin tener que reportarle a ningún despacho en particular, solo a cambio de que hable bien de Trump con miras a la reelección.

Según la grabación, Lara Trump -esposa de Eric Trump- le dice a Manigault Newman: "Me parece que, obviamente, tienes algunas cosas en el bolsillo que podrías sacar. Obviamente, si trabajas con nosotros en la campaña, no podrías...", a lo que Manigault Newman interrumpe diciendo: "Oh, Dios mío, claro que no". Y Lara Trump continúa: "Todo el tiempo, puras cosas positivas, ¿está bien?".

La grabación es una de varias que Manigault Newman ha mostrado en días recientes para fundamentar las aseveraciones que hace en su nuevo libro "Unhinged" ("Desquiciado").

En un comunicado publicado el jueves, Lara Trump dijo que toda su familia estaba consternada por el futuro de Manigault Newman después de su despido, "porque nadie sabía por qué fue despedida" y "todavía queríamos que siguiera con nosotros porque a nivel personal le teníamos mucho aprecio".

Añade que fue por eso que le ofreció un cargo en la campaña reeleccionista, "antes de enterarnos de su enorme falta de ética e integridad durante su trabajo en la Casa Blanca".

De acuerdo con las grabaciones difundidas por Manigault Newman esta semana, Trump ni siquiera sabía de las intenciones de despedirla y cuando Kelly le habló para despedirla, se le escucha diciendo: "Si esto resulta ser una separación amistosa... puedes irte tranquila, sin tener que preocuparte de ninguna dificultad futura en cuanto a tu reputación".

Manigault Newman sostiene que hay grabaciones de Trump profiriendo insultos racistas cuando estaba en "The Apprentice". Trump lo niega y ha calificado a la mujer de "loca", "tonta" y "perro".