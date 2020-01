EE.UU. anunciaría primer caso de "coronavirus", según medios

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se espera anuncie que se ha reportado el primer caso del “coronavirus” de Wahun, China, en el estado de Washington, informó una fuente federal a la cadena noticiosa CNN.

La fuente está relacionada al tema y tuvo conocimiento de que el CDC tiene programada una conferencia de prensa para más tarde, este martes.

El enfermo sería un hombre residente del condado de Sonohomish, quien recientemente viajó a la zona de Wahun. Tras su regreso fue hospitalizado sufriendo de neumonía. El lunes se confirmó que había sido contagiado con el "coronavirus", informó en su página web el diario The New York Times. No se ha revelado su identidad o edad,

El nuevo virus, que fue identificado hace un mes en Wuhan, Chinam, ha infectado hasta ahora a unas 300 personas, y ocasionado la muerte a seis, en un brote que se ha reportado en cinco países, incluyendo ahora a Estados Unidos.

Hospitales en todo EE.UU. están tomando medidas preventivas, al consultar a los pacientes que llegan con fiebre o neumonía si viajaron reientementea China. La Organización Mundial de la Salud se reunirá de emergencia el miércoles para abordar el tema de este brote y decidir si se declara una emergencia sanitaria.