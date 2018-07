WSJ: Kelly aceptó quedarse hasta 2020 como Jefe de Gabinete de Trump

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, planea permanecer en su cargo durante las elecciones presidenciales de finales de 2020, informó el Wall Street Journal el martes, poniendo fin a meses de especulaciones de que el general retirado sería el próximo en abandonar el círculo interno del presidente estadounidense Donald Trump.

Medios estadounidenses citan a funcionarios de la Casa Blanca confirmando la noticia, aunque oficialmente la administración Trump no se ha pronunciado.

Según reportes de prensa, Kelly informó al personal el lunes que Trump le había pedido permanecer en el cargo y él aceptó el ofrecimiento. Hasta este martes, se esperaba que el general retirado, que el lunes cumplió un año en la Casa Blanca como Jefe de Gabinete del gobierno de Donald Trump, se retirara este verano.

Sin embargo, CNBC asegura que Trump ha ampliado su corta lista de potenciales reemplazos para Kelly. La información, atribuida a "tres asociados" del presidente y a dos funcionarios de la Casa Blanca, indica que la lista incluye al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin; al presidente del ultra conservador Freedom Caucus en la Cámara de Representantes, Mark Meadows, republicano por Carolina del Norte; Mick Mulvaney, director de la Oficina de Administración y Presupuesto; y Nick Ayers, el secretario de personal del vicepresidente Mike Pence.

De ellos, Meadows, dijo a CNBC que "por lo general no habla sobre conversaciones que ha tenido o no ha tenido con el presidente, pero les aseguro que no he tenido ninguna conversación acerca de reemplazar a John Kelly".

Agregó que cree que Trump está "bien servido" por el actual jefe de gabinete.

En las últimas semanas se ha venido hablando mucho en los medios sobre la presunta partida inminente de Kelly, a causa del aparente alejamiento del general en las decisiones presidenciales.

Sin embargo, el lunes, el presidente Trump tuiteó una foto con el general Kelly en la Casa Blanca, felicitándolo por el primer año en su gobierno.