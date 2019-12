VIDEO INFO



EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet



STORY NAME: VIERNES 12.13.19 – EE.UU. y China dan pasos hacia un acuerdo- LAURA



SLUG: EE.UU. y China en vías de un acuerdo



LIST NAMES / TIMES:

00:26 – 00:32

Marc Chandler

Asesor de inversiones

00:45 – 00:54

Liao Min

Ministro de Finanzas de China

01:09– 01:20

Laura Sepúlveda

Voz de América

TRT: 01:43

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York

===

STORY NAME: EE.UU. y China dan pasos hacia un acuerdo

SLUG: EE.UU. y China en vías de un acuerdo

((INTRO SUGERIDO))

En medio de expectativas, las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y China, acordaron un contexto que es considerado una primera fase para el acuerdo comercial. Mientras Wall Street registra cifras positivas, expertos analizan su posible relación con el acuerdo. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York

((OFF))

La incertidumbre entre los inversionistas parece reducirse a medida que avanza la primera fase del acuerdo comercial entre las potencias del mundo, pero vía Skype Marc Chandler, asesor de inversiones, señala que los mercados no se mueven por un único factor, acá también se ve el impacto del acuerdo de América del Norte, conocido como T-MEC, logrado en las últimas horas.

((SOT))

Marc Chandler

Asesor de inversiones

"This has been an important set of developments over the last couple of days. I think is responsible for driving equity markets in the U.S.”

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE 1

"Ha habido un conjunto importante de acontecimientos, en los últimos días. Creo que es responsable de impulsar los mercados de valores, en EE. UU.”

((OFF))

Mientras China se compromete a aumentar la importación de productos agrícolas estadounidenses, como trigo y maíz, Estados Unidos dice que cancelará parte de los aranceles aplicados a China.

((SOT))

Liao Min

Ministro de Finanzas de China

"We do hope the US side will earnestly fulfil this commitment. And the Chinese side will also consider not introducing the tariffs on the US products that are scheduled on December 15th.”

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE 2

"Esperamos que Estados Unidos cumpla con seriedad este compromiso. Y por parte de China consideramos no introducir aranceles sobre los productos estadounidenses, que están programados para el 15 de diciembre".

((OFF))

El acuerdo, que parece dar pasos positivos, tiene aún más fases, y el presidente Trump asegura que seguirán avanzando en ellas.

TWEET:

“We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!”

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE 3

“Comenzaremos las negociaciones sobre la fase dos del acuerdo, de inmediato, en lugar de esperar hasta después de las elecciones de 2020. Este es un trato increíble para todos. ¡Gracias!"

((OFF))

Aunque la intensión de avanzar a paso firme en la negociación ha sido expresada, los inversionistas presumen que el acuerdo no llegará a término antes del proceso electoral 2020.

((SOT))

Marc Chandler

Asesor de inversiones

"We haven't had a number of quantitative target cited by the Chinese in the press conference.

But the US press has been reporting that China's agreed to buy about 50 billion dollars worth of US agricultural produce next year.”

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE 1

"No hemos tenido un número como objetivo cuantitativo citado por los chinos en la conferencia de prensa.

Pero la prensa estadounidense ha estado informando que China acordó comprar cerca de 50 mil millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses, el próximo año".​



((OFF))

Algo que Chandler ve como vacíos entre el acuerdo y la expectativa del mismo que, presume, podrían demorar la decisión final.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.