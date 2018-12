EE.UU.: Tormenta se desplaza a Alabama, Georgia, Tennessee y Carolina del Norte

Una tormenta que arrojó hasta 12 pulgadas (30 centímetros) de lluvia en Louisiana y Mississippi azotó el viernes a Alabama, Georgia, Tennessee y el oeste de Carolina del Norte.

El Servicio Nacional de Meteorología publicó avisos y advertencias de inundaciones repentinas para gran parte del sur desde Louisiana hasta el suroeste de Virginia.



La tormenta ocasionó una muerte en Louisiana a principios de esta semana cuando un árbol cayó sobre un campista.



Hasta el viernes temprano no se habían reportado muertes ni lesiones graves en Mississippi, dijo Glenn Flynn, de la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi en un correo electrónico reportado por la agencia The Associated Press.



Los meteorólogos indicaron que hasta 5 pulgadas (13 centímetros) de lluvia podrían caer en el norte de Alabama y en el centro y norte de Georgia. También se emitió una advertencia de inundación para Asheville, en Carolina del Norte.



Las lluvias inundaron el jueves a más de una docena de hogares en St. Charles Parish, Louisiana.

En las afueras de Nueva Orleans, una tienda de la cadena Trader Joe's donó más de 10,000 libras (4,500 kilogramos) de artículos comestibles perecederos al Second Harvest Food Bank.



El portavoz del banco de alimentos, Joe Vise, dijo que los artículos refrigerados y congelados se distribuirán en 23 parroquias del estado.



Se instalaron tres refugios de emergencia en los condados de Forrest y Jones, pero solo unas pocas personas estuvieron en ellos el viernes temprano, dijo Flynn.



El Servicio Nacional de Meteorología planeaba revisar el área de Vicksburg el viernes para detectar evidencias de un tornado, dijo el pronosticador Mike Edmunston en Jackson.



Hubo al menos dos docenas de rescates en el área de Hattiesburg, informó Edmunston.

(Con información de AP)