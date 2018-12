El senador Lindsey Graham está optimista con plan de Trump para salir de Siria

El presidente Donald Trump está comprometido con la derrota del Estado Islámico y ordenó ralentizar la salida de las tropas de Siria, dijo el senador republicano Lindsey Graham tras reunirse el domingo con el presidente estadounidense.

Graham, quien es miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, había pedido hace poco más de una semana una audiencia inmediata sobre el tema y advirtió que retirar a los 2.000 soldados de Siria dañaría la seguridad nacional y permitiría al Estado Islámico reconstruirse.

Lea: Trump retira tropas de Siria, declara derrota de ISIS.

"Hablamos sobre Siria. Me dijo algunas cosas que no sabía que me hicieron sentir mucho mejor acerca de hacia dónde nos dirigimos respecto a Siria", dijo Graham, quien es una voz clave en política de seguridad nacional.

"Todavía tenemos algunas diferencias, pero les diré que el presidente está pensando mucho en Siria: cómo retirar nuestras fuerzas, pero al mismo tiempo lograr nuestros intereses de seguridad nacional", dijo a reporteros.

Graham también había dicho antes que una salida abrupta de Siria traicionaba a los combatientes kurdos apoyados por Washington de la milicia YPG que combaten a lo que queda del grupo miliciano, y aumentaría la capacidad de Irán de amenazar a Israel.

Lea: EE.UU.: Senador pide audiencia tras retiro de tropas de Siria y Afganistán.

Tras reunirse el domingo con Trump, el senador por Carolina del Sur aseguró que el presidente estadounidense ordenó la ralentización de la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, dijo el senador republicano Lindsey Graham el domingo.

"Creo que estamos en una situación de pausa", explicó Graham.

En su cuenta en Twitter el senador explicó que Trump "está hablando con nuestros comandantes y trabajando con nuestros aliados para asegurarnos de que estos tres objetivos se cumplan a medida que implementamos el retiro".

Entre los objetivos citó que ISIS sea destruido y que los aliados turcos estén protegidos.

Los críticos de la retirada alegaban que la medida envalentonaría a Irán y Rusia, que han respaldado al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad.

Tras el anuncio de Trump de que los soldados de Estados Unidos se retirarían de Siria, los asesores esperaban que la orden se ejecutaría rápidamente.

El anuncio originó un debate en el Congreso, tras sorprender a legisladores y aliados de Washington, incluyendo a los kurdos, que lucharon con las tropas estadounidenses contra la milicia radical y se enfrentan a un esperado ataque de Turquía.

Lea: EE.UU.: Retirada de tropas de Siria genera debate en el Congreso.

Graham dijo que Trump es muy consciente de la difícil situación de los kurdos.

Se espera que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, viaje a Israel y Turquía el próximo fin de semana para discutir los planes de Trump los dos aliados.

(Con información de Reuters y AP)