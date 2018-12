EE.UU. revisará decisión sobre solicitud de Qualcomm de prohibir iPhones

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que revisará una resolución que prohíbe la prohibición de las importaciones de algunos iPhones en los Estados Unidos, incluso si Apple Inc infringió una patente de Qualcomm.

Apple y Qualcomm están atrapados en una amplia disputa legal en la que Apple ha acusado a Qualcomm de prácticas desleales de licencia de patentes. Qualcomm, a su vez, ha acusado a Apple de infracción de patente.



Qualcomm inició el caso ITC contra Apple en julio de 2017, alegando que los iPhones que contienen chips Intel infringieron seis patentes que describen la tecnología que ayuda a los teléfonos inteligentes a funcionar bien sin agotar la batería.

Qualcomm no alegó que los chips de Intel violan sus patentes, pero que Apple los implementó en el iPhone. Más tarde se retiraron tres de las seis patentes del caso.

El juez de derecho administrativo Thomas Pender, miembro ahora retirado del tribunal de la CCI que atiende casos de infracción de patentes, dictaminó en septiembre que Apple infringió una de las patentes, pero dictaminó que la compañía no violó las otras dos.

El CCI dijo el miércoles que revisaría si la única patente fue efectivamente infringida y también si era correcto no otorgar el alivio de Qualcomm. La decisión de Pender sobre las otras dos patentes no sería revisada, dijo.

La agencia también consideraría cuánto tiempo le tomaría a Apple diseñar con la tecnología patentada de ahorro de batería de Qualcomm, qué preocupaciones de seguridad nacional se verían implicadas por una prohibición de ventas y si se podría adoptar una prohibición de importación limitada, dijo.

"Nos complace que la Comisión vaya a revisar la recomendación del Juez de Derecho Administrativo de que ningún remedio del CCI debe resultar de una infracción", dijo Don Rosenberg, vicepresidente ejecutivo y consejero general de Qualcomm, en una declaración después del anuncio.

Apple se negó a comentar.

La decisión final debe presentarse antes del 19 de febrero, dijo el CCI.