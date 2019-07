EE.UU.: Principales empresas piden a Corte Suprema pronunciarse a favor de trabajadores LGBT

Más de 200 compañías estadounidenses, entre ellas Amazon, Alphabet Inc. y Bank of America, instaron el martes a la Corte Suprema de EE. UU. a que dictamine que la ley federal de derechos civiles prohíbe la discriminación contra los trabajadores homosexuales y transgénero.

Las compañías presentaron un escrito de amigo de la corte argumentando que el sesgo contra las personas LGBT es una forma de discriminación sexual ilegal, y dijo que una decisión de lo contrario perjudicaría a las empresas y los trabajadores.

En abril, la Corte Suprema acordó ocuparse de dos casos de discriminación por hombres homosexuales y uno por una mujer transgénero que fue despedida de su trabajo como director de un funeral cuando le dijo a su jefe que planeaba la transición de hombre a mujer.

Los jueces escucharán los argumentos orales en octubre y probablemente emitirán una decisión a fines del próximo mes de junio.

La cuestión es si las personas gay y transgénero están cubiertas por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe a los empleadores discriminar a los empleados por motivos de sexo, raza, color, origen nacional y religión. La administración del presidente Donald Trump ha argumentado que las protecciones del Título VII no se extienden a las personas LGBT.

En su informe, las compañías dijeron que el mosaico existente de las leyes estatales y locales que prohíben los prejuicios contra los trabajadores homosexuales y transgénero perjudica la capacidad de las empresas para reclutar y retener a los mejores talentos y "generar ideas innovadoras basándose en una mayor perspectiva".

Otras compañías que firmaron el informe incluyen Apple Inc, Facebook Inc, Microsoft Corp, Nike Inc, Uber Technologies Inc y Citigroup Inc.

Docenas de empresas han instado previamente a los tribunales federales de apelación a que se pronuncien a favor de los trabajadores LGBT. Pero la Campaña por los derechos humanos, un grupo de derechos LGBT, dijo que las 206 empresas que se presentaron en el informe del martes fueron el doble que antes.

Trump, un republicano con un fuerte apoyo entre los votantes cristianos evangélicos, ha apuntado a los derechos LGBT. Su Departamento de Justicia en la Corte Suprema apoyó el derecho de ciertas empresas a negarse a servir a las personas homosexuales sobre la base de objeciones religiosas al matrimonio homosexual.

En un fallo en ese caso el mes pasado, el tribunal se puso del lado de un panadero de Colorado que se negó, citando sus creencias cristianas, a hacer un pastel de bodas para una pareja gay. Pero el tribunal no llegó a establecer un precedente importante que permita a las personas reclamar exenciones religiosas de las leyes contra la discriminación.

La administración de Trump también restringió a los miembros del servicio transgénero en el ejército y rescindió las protecciones relacionadas con el acceso al baño para los estudiantes transgénero en escuelas públicas.