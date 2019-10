EE.UU.: Pentágono publica imágenes del operativo contra Al-Baghdadi

El Comando Central de Estados Unidos publicó el miércoles imágenes y videos del operativo que resultó en la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS.

El general Frank McKenzie, jefe del comando describió las imágenes en una conferencia dirigida a los periodistas, en el Pentágono. Aquí se ve el complejo donde se escondía el líder al-Baghdadi, en la provincia de Idlib, al noroeste de Siria.

Incluso, el Comando Central publicó un video en su red social Twitter, en la que se ven combatientes disparando contra aeronaves estadounidenses que participaban en el operativo.

"... en el recinto, los combatientes de dos ubicaciones cercanas al complejo comenzaron a disparar contra aviones estadounidenses que participaban en el asalto" - Gen Frank McKenzie, dice el tuit.

"Baghdadi fue objeto de un intenso esfuerzo interinstitucional por llevarlo ante la justicia, y ese esfuerzo avanzó significativamente cuando nos acercamos a su paradero", dijo el general y añadió que se desarrolló un plan de ejecución "diseñado para capturarlo o matarlo".

McKenzie señaló que el esquema "fue un asalto en helicóptero por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales que se realizaron previamente en Siria" y que el plan fue complejo "con suficiente cobertura aérea, incluidos helicópteros armados, múltiples aviones de ataque no tripulados y cazas de cuarta y quinta generación para apoyar y defender a las fuerzas de asalto".

También señaló que, al asaltar el complejo, "repetidamente instamos a los que están dentro a salir pacíficamente" y se hizo lo posible para evitar víctimas civiles y proteger a los niños.

"Cuando la captura a manos de las fuerzas estadounidenses era inminente, Baghdadi detonó una bomba matándose a él y a dos niños pequeños", señaló el general, según información también publicada por el Comando en su red social Twitter.

Dijo que originalmente pensaron que había tres niños con él, pero que luego confirmaron que eran solo dos.

"Permítanme enfatizar nuevamente que 11 niños fueron protegidos por la Fuerza de Asalto, y dos hombres en el objetivo fueron detenidos por la Fuerza de Asalto, y fueron extraídos con la Fuerza", agregó.

Luego de su muerte, aseguró la autoridad estadounidense, se confirmó la identidad del ADN: "Mostró una coincidencia directa" que "produjo un nivel de certeza de que los restos pertenecían a Bagdadi de 1 en 104 septillones".

Sus resto fueron "enterrados en el mar de acuerdo con la Ley del conflicto armado dentro de las 24 horas de su muerte", según el Comando Central de EE.UU.".

El comandante también dijo que dos mujeres y cuatro hombres perdieron la vida en la misión, y que los dos niños, también víctima fatales, podrían tener "menos de 12" años.

Antes de detonar su chaleco antibalas, al-Baghdadi pudo haber disparado desde el túnel, afirmó McKenzie.

El presidente Donald Trump había afirmado el domingo que Baghdadi se quejó y lloró, antes de morir, información que McKenzie no pudo confirmar a los periodistas.

El general concluyó que “ISIS es el primero y el último en ideología, por lo que no nos hacemos ilusiones de que va a desaparecer solo porque matamos a Baghdadi". De todas maneras, reiteró que son peligrosos y pueden intentar algún tipo de ataque de retribución, pero que "No hay tejido conectivo internacional. No hay capacidad para atacar a nuestra patria, y las fuerzas locales, tal vez con entrenamiento y ayuda, tal vez sin esas cosas, podrán suprimir esas entidades a medida que avanzan".