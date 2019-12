EE.UU. no descarta más sanciones a sector minero de Venezuela

EL MUNDO AL DÍA

INTRO TEXT: Funcionarios estadounidenses advirtieron sobre la amenaza a la seguridad nacional que representa la red de minería ilegal en la región. Venezuela es el país que más preocupa a Washington. Informa Jorge Agobian, de la Voz de América, desde Washington.

((Richard Glenn

Subsecretario de Estado adjunto para asuntos internacionales de narcótico y aplicación de la ley))

(("It is a global concern"))

La minería ilegal es una preocupación global, pero funcionarios estadounidenses miran esta práctica como una amenaza para Estados Unidos, en su propio hemisferio, aseguró el subsecretario de Estado adjunto para asuntos internacionales de narcóticos, Richard Glenn,

((Richard Glenn

Subsecretario de Estado adjunto para asuntos internacionales de narcótico y aplicación de la ley))

"En nuestro hemisferio es más frecuente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela".

(("In our hemisphere is more prevalent in Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú, Suriname and Venezuela"))

Tres legisladores miembros de la comisión de relaciones exteriores del senado, interesados en el tema, apuntaron hacia Venezuela.

La subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, Carrie Filipetti, respondió a los senadores, y también a la Voz de América.

((Carrie Filipetti

Subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental)) ((Entrevista VOA))

"Hemos visto que el régimen de Maduro se ha beneficiado del hecho de que hay un territorio sin gobierno que ahora está bajo el control de 'colectivos', 'hampones' y otras pandillas, incluidas, por cierto, entidades terroristas como el ELN y las FARC. Y estos grupos extraen el oro y obligan a las personas a trabajar y trafican sexualmente con niños pequeños, incluidas mujeres que normalmente tienen solo 13 o 14 años, y causa violaciones masivas de los derechos humanos, violencia ...".

((We have seen the Maduro regimen has profitied off the fact that there is ungovern territory that is now under the control of 'colectivos', 'hampones' and other gangs, including by the way, terrorist entities like the ELN and FARC. And these groups mine the gold and they force people into labor and they sexually traffic young children including women who are tipically only 13 or 14 years old, and it causes massive human rights violations, violence..."))

Estados Unidos impuso sanciones, este año, a la empresa minera estatal venezolana, manejada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero nuevas acciones, no son descartadas...

((Carrie Filipetti

Subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental)) ((Entrevista VOA))

"Cuanto más continúe la explotación de la industria del oro, más nos centraremos en esa industria".

((The more he turns toward mining in the gold industry, the more we are gonna focus on that industry))

Maduro denunció, en 2018, a mafias que operan en ese sector...

Tras las sanciones estadounidenses, el gobernante acusó a Washington de querer apoderarse de los recursos naturales de la nación sudamericana.

Para Estados Unidos, la lucha contra la minería ilícita no es una tarea solitaria.

"En Colombia, en realidad nos centraremos específicamente en la actividad delictiva, gran parte la minería se ha generado en Venezuela y cómo podemos, como región, en el hemisferio occidental, combatir esa minería ilegal que sale de Venezuela".

(("In Colombia, we will actually be specifically focused on criminal activity, much of the mining that's been generated out of Venezuela and how can we, as a region, in the western hemisphere, combat that illegal mining coming out of Venezuela"))

((Jorge Agobian

@voanoticias - Washington D.C.))

"El mayor reto en Estados Unidos, según los funcionarios y los senadores, es identificar la red de compra y venta de oro que podría provenir de la extracción ilíticita".

Jorge Agobian, VOA, Washington.