EE.UU. investigará plan de Francia para gravar tecnológicas

El presidente de los EE. UU., Donald Trump, ordenó el miércoles una investigación sobre el impuesto previsto de Francia sobre las compañías de tecnología, una investigación que podría llevar a los Estados Unidos a imponer nuevos aranceles u otras restricciones comerciales.

"A Estados Unidos le preocupa mucho que el impuesto a los servicios digitales que se espera sea aprobado mañana (jueves 11 de julio) en el Senado francés se dirija de manera injusta a las empresas estadounidenses", dijo el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en un comunicado que anuncia la investigación.

La medida otorga a Lighthizer hasta un año para investigar si el plan de impuestos digitales de Francia perjudicaría a las compañías de tecnología de Estados Unidos.

La investigación de la "Sección 301" determinará si el impuesto representa una práctica comercial desleal. Investigaciones anteriores han incluido las prácticas comerciales chinas y subsidios de la Unión Europea a grandes aviones comerciales.

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo en marzo que un impuesto del 3% sobre los ingresos franceses de las grandes compañías de internet podría rendir 500 millones de euros ($ 563 millones) al año.

El representante comercial estadounidense dijo en un comunicado que "los servicios cubiertos son aquellos en los que las empresas estadounidenses son líderes mundiales. "La estructura del nuevo impuesto propuesto, así como las declaraciones de los funcionarios sugieren que Francia está apuntando injustamente al impuesto en ciertas compañías de tecnología con sede en los Estados Unidos".

Lighthizer agregó que Trump "ha ordenado que investiguemos los efectos de esta legislación y determinemos si es discriminatoria o irrazonable y representa una carga o restringe el comercio de los Estados Unidos".

Le Maire indicó que el impuesto se destinaría a unas 30 compañías, en su mayoría estadounidenses, pero también chinas, alemanas, españolas y británicas, así como a una firma francesa y varias firmas de origen francés que han sido compradas por compañías extranjeras.

El impuesto afectaría a las empresas con al menos 750 millones de euros ($ 844 millones) en ingresos anuales y se aplicaría a los ingresos del negocio digital, incluida la publicidad en línea. Es probable que las empresas como Alphabet Inc, Google, Apple Inc, Facebook Inc y Amazon.com Inc estén sujetas al impuesto.

El presidente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, un republicano, y el senador Ron Wyden, el principal demócrata en el panel, elogiaron la investigación.

Lighthizer puntualizó que Estados Unidos "continuará sus esfuerzos con otros países en la OCDE para alcanzar un acuerdo multilateral para abordar los desafíos al sistema tributario internacional que plantea una economía global cada vez más digitalizada".