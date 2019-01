Crecen expectativas por discurso de Trump sobre muro, cierre del gobierno y "emergencia nacional"

Las expectativas generadas por el discurso que dará a la nación en la noche del martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están dadas en parte por la intensidad con la que su gobierno trata de convencer de que existe una "crisis" en la frontera y que está en juego "la seguridad nacional".

Existe la posibilidad de que Trump declare el estado de "emergencia nacional" para seguir adelante con su plan de levantar el polémico muro fronterizo, sobre el que no ha conseguido un acuerdo con los empoderados demócratas de la Cámara de Representantes para obtener los más de 5.000 millones de dólares solicitados para construirlo.

Si concreta y anuncia el "estado de emergencia", sería la 31 ocasión registrada en la historia de Estados Unidos en que se toma la medida. El propio vicepresidente Mike Pence ha dicho que la oficina del asesor legal de la Casa Blanca está examinando la posibilidad de ejecutarla.​

Trump declaró emergencia nacional en noviembre pasado por medio de una orden ejecutiva como consecuencia de la "respuesta violenta" del gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron en abril del 2018 en el país. También usó el recurso otras dos veces anteriores en lo que va de su mandato.

Lea: Trump dará hoy un discurso al país sobre crisis en la frontera y cierre de gobierno.

El discurso de Trump llega a 18 días del cierre parcial del gobierno, que tiene en vilo a unos 800.000 empleados federales que trabajan para agencias del gobierno. Algunos continúan trabajando sin salario y otros están con licencias en sus casas.

Está previsto que el próximo jueves 10 de enero, cuando el cierre estaría en su vigésimo día, Trump visite la frontera de México.

Lea: Casa Blanca: Trump viajará a la frontera sur de EE.UU.

Desde Trump, pasando por Pence y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, hasta la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, han insistido en que hay una "crisis" en la frontera y aseguran que estamos frente a una amenaza para "la seguridad nacional".

"El año pasado (2018), se detuvo a 17 mil individuos con antecedentes penales en nuestra frontera sur. Miles de millones de dólares de narcóticos fluyen a través de nuestra frontera sur. El 90% de toda la heroína que llega a EE.UU. que se cobra la vida de 300 estadounidenses cada semana llega a través de nuestra frontera sur", declaró este martes Pence en una entrevista con la cadena NBC News.

También Pence se encargó el martes de hacer otro llamado a los demócratas: "El congreso debe hacer su trabajo y venir a la mesa. El hecho es que lo que escuchamos durante el fin de semana es que los demócratas ni siquiera están dispuestos a negociar hasta que Trump reabra el gobierno. Los estadounidenses merecen algo mejor que eso", dijo Pence al programa This Morning de CBS.

Demócratas reclaman tiempo en pantalla

Tras el anuncio del discurso que pronunciará Trump el martes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, emitieron una declaración tarde el lunes solicitando a las cadenas de televisión que brinden a los demócratas la oportunidad de responderle al presidente.

El texto dijo incluso que Trump podría hacer un discurso diciendo que su historia sugiere que está "lleno malicia y desinformación". Los demócratas dijeron también que el plan de Trump de levantar el muro no tiene suficiente apoyo en el Congreso.

"Los demócratas y un número creciente de republicanos en el Congreso han instado repetidamente al Presidente y al líder McConnell a que pongan fin al cierre de Trump y vuelvan a abrir el gobierno mientras el Congreso debate el costoso e ineficaz muro del Presidente", dijeron Pelosi y Schumer.

Todo esto, después de que el liderazgo demócrata no alcanzara avanzar en dos reuniones con el grupo designado por Trump para salir del estancamiento y reabrir finalmente las operaciones federales interrumpidas desde el 22 de diciembre pasado.

La cadena CNN dijo que daría tiempo a los demócratas para responder en el aire. Otras redes de televisión no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, según reportó la agencia Reuters.

Lea: EE.UU.: Cierre parcial del gobierno entra en su tercera semana.

¿Emergencia nacional?

El muro fronterizo es una de las promesas clave de la campaña del presidente Trump. Cumplirla ha sido su mayor desafío y ya dejó claro que declarar una situación de "emergencia nacional" podría ser el siguiente paso.

"Estamos considerando una emergencia nacional porque tenemos una emergencia nacional", dijo Trump a reporteros. El pasado viernes explicó que prefería obtener los fondos del Congreso, pero que "sin duda" podía declarar una emergencia "y construirlo muy rápido".

Entre las leyes a las que Trump podría recurrir se encuentra la Sección 2808 del 10mo Título del Código Federal pertinente a la construcción militar.

De acuerdo al estatuto, si el presidente declara una emergencia "que requiera el uso de las fuerzas armadas", el secretario de Defensa "puede asumir proyectos de construcción militar, y puede autorizar a los secretarios de los departamentos militares a asumir proyectos de construcción similar, que de otra forma no estarían autorizados por la ley y que son necesarios para respaldar el uso de las fuerzas armadas".

La agencia The Associated Press reportó que funcionarios en materia presupuestaria del Pentágono actualmente analizan el presupuesto de construcción para 2019 a fin de determinar el monto disponible para el muro en caso de que Trump opte por la declaratoria.

Bajo esa cláusula, solo podrían utilizarse para el muro los fondos del presupuesto de construcción que no hayan sido asignados previamente a otros proyectos.

Existen más de 100 cláusulas de ese tipo que le dan al presidente acceso a los poderes especiales en caso de emergencias. Regularmente el Congreso le ha otorgado una amplia autoridad al presidente para determinar qué constituye una emergencia y qué no, comentó Elizabeth Goitein, codirectora del programa de libertad y seguridad nacional en el Brennan Center for Justice.

"Sin duda es un abuso de autoridad por parte del presidente declarar una emergencia nacional que no existe y utilizarla para intentar eludir al proceso democrático", comentó. "Pero estamos en una situación en la que nuestro sistema legal para poderes de emergencia prácticamente invita a ese tipo de abusos".

Lea: Pilotos piden a Trump tomar las medidas necesarias para acabar con el cierre del gobierno.

¿Consecuencias?

La declaración del estado de emergencia podría desatar una serie de impugnaciones que cuestionarían la autoridad del presidente y si realmente la situación en la frontera representa una emergencia.

"El problema para el gobierno del presidente Trump es que la seguridad fronteriza es, fundamentalmente, un tema de seguridad que no requiere del uso del ejército", dijo Todd Harrison, experto en presupuesto de defensa en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. "Así que creo que estarían en un terreno legal inestable si intentaran utilizar de esta forma las autoridades de emergencia, y es casi un hecho que terminarían en la corte".

El senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo que sería inapropiado que Trump utilizara la sección 2808: "No estamos en guerra con México, y el muro fronterizo propuesto no tiene una función básica (para el Departamento de Defensa). De hecho, la más reciente Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono no hace mención de la frontera sur como una prioridad de defensa nacional", comentó Reed.

El presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, dijo a CNN que incluso si Trump pudiera declarar una emergencia nacional sería un "grave error".

"Evidentemente no hay una emergencia nacional. Pero me preguntaron: ‘¿Puede hacerlo?’ Sí, sí puede. Sería un error, sería una política horrenda y estoy completamente en contra. Pero desde un punto de vista legal puede hacerlo", comentó Smith.

Al igual que otros, Smith está de acuerdo en que cualquier declaratoria sería impugnada ante la corte.

Junto con $ 5,6 mil millones para el muro, el gobierno ha pedido otros $ 800 millones para "necesidades humanitarias urgentes" para atender a los migrantes en la frontera.

El cierre del gobierno ha puesto sobre el tapete el tema del reembolso de los impuestos en momentos en que el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos están entre los afectados por la paralización.

Mientras los demócratas planean comenzar a aprobar leyes destinadas a financiar agencias individuales como estas, la Casa Blanca ha previsto que los reembolsos serán entregados en tiempo.

Lea: Reportes: Los pobres, víctimas colaterales del cierre del gobierno de EE.UU.

¿Quiénes apoyan el muro?

Pero, por otro lado qué piensa el país sobre la construcción del muro. Según las últimas encuestas el muro no es una prioridad para la mayoría de estadounidenses.

Tras entrevistar telefónicamente a 1,075 adultos, NPR, PBS y Marist concluyeron que más de dos tercios de los estadounidenses no consideran el muro como una prioridad. Harvard CAPS/Harris realizó una encuesta en línea que contó con la participación de 1,407 votantes de los cuales un 56% indicaron que no apoyan la construcción del muro. Asimismo, una encuesta telefónica de la Universidad de Quinnipiac con 1,147 personas reportó que un 54% de los entrevistados se oponen al muro.

(Con información de Reuters y AP)