EE.UU. advierte a sus ciudadanos: No viajar a Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a 4 el nivel de alerta de viaje para Venezuela y advirtió a sus ciudadanos que "no viajen, debido a delitos, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente y arrestos y detenciones arbitrarias de ciudadanos de EE.UU."

El comunicado indica que la advertencia reemplaza a la anterior, emitida el 24 de enero de 2019, en la que el departamento ordenó la salida de los empleados del gobierno de EE.UU. y sus familiares.

"Los delitos violentos, como el homicidio, el robo a mano armada, el secuestro y el secuestro de automóviles, son comunes. Se producen manifestaciones políticas y a menudo sin previo aviso", indica la advertencia.

También señala que las demostraciones en Venezuela generalmente provocan respuestas de las fuerzas de seguridad, quienes hacen uso de elementos como cañones de aguas, gas lacrimógeno y de pimienta, contra los manifestantes generando vandalismo. Y que se han detenido arbitrariamente ciudadanos estadounidenses por largo tiempo.

"El acceso a los ciudadanos estadounidenses detenidos que también tienen la nacionalidad venezolana está severamente restringido por el gobierno venezolano y es posible que la embajada de Estados Unidos no reciba acceso en estos casos", añade.

Finalmente, si los ciudadanos deciden viajar, el Departamento de Estado recomienda no viajar entre ciudades después del anochecer, evitar trasladarse entre el aeropuerto internacional Simón Bolívar y Caracas por la noche, no tomar taxis que no salgan de este puerto aéreo, evitar las manifestaciones y llevar suficientes medicamentos.

Asimismo, las autoridades estadounidenses recomiendan inscribirse en el Programa de inscripción de Smart Traveler (STEP) para recibir alertas y facilitar la ubicación en una emergencia, y revisar el Informe de Crimen y Seguridad para Venezuela.