EE.UU.: Cifra récord de menores no acompañados en la frontera con México en 2019

El número de menores no acompañados arrestados en la frontera entre Estados Unidos y México se disparó a niveles sin precedentes en el año fiscal que terminó el pasado 30 de septiembre, reflejaron datos divulgados por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras.

Según las estadísticas dadas a conocer el 23 de octubre, la cifra de menores ascendió a 76.020, un alza de 25.984 con respecto al año anterior, que fue de 50.036, y superó los 68.541 apresados en 2014, el número más elevado hasta 2019 en los registros.

Las autoridades definen a los menores no acompañados como personas que no tienen un estatus de inmigración legal en Estados Unidos, que tienen menos de 18 años y que carecen de algún pariente o tutor legal en Estados Unidos o no tienen una persona de esas características que pueda encargarse de ellos.

La mayoría de estos menores eran niños centroamericanos que viajaban sin sus padres, principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador y México.

El periódico The New York Times informó que el crecimiento ha sido parecido en México.

En el mismo período, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fortaleció sus medidas migratorias, detuvo a 40.500 inmigrantes menores que se dirigían al norte sin compañía de adultos. La suma de las detenciones de niños en ambos países ascendió a 115.000 en 2019.

Según entrevistas de diferentes medios de prensa a muchos de estos menores, ellos admiten conocer a los peligros que enfrentan en el viaje hasta Estados Unidos y deciden correr el riesgo para escapar de la pobreza, la falta de oportunidades y violencia en sus países.

Las estadísticas reflejan que el número de menores arrestados en la frontera entre Estados Unidos y México ha ido en aumento desde el 2013. Los años de 2014 y 2016 fueron en los que se registraron más detenciones hasta el repunte de este 2019.

Agencias del Departamento de Seguridad Interna y de Salud y Servicios Humanos se reparten la responsabilidad para el procesamiento, tratamiento y ubicación de los menores no acompañados, mientras que la Oficina de Inmigración y Control Aduanas (ICE) tiene a su cargo la transferencia y custodia de los menores y las responsabilidades de repatriación.