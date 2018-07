Editor del N.Y. Times advierte a Trump sobre ataques a la prensa

El editor de The New York Times dice que le dijo al presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca que su lenguaje contra los medios es "no solo divisivo sino cada vez más peligroso".

Trump reveló el domingo que se reunió con Sulzberger y que discutieron "la gran cantidad de noticias falsas", y que explicó al editor del N.Y. Times por qué cada vez más caracterizaba más a la prensa como "enemigo del pueblo".

El presidente tuiteó el domingo desde su club de golf en Nueva Jersey: "Tuve una reunión muy buena e interesante en la Casa Blanca con A.G. Sulzberger, editor del New York Times. Pasé mucho tiempo hablando sobre la gran cantidad de noticias falsas que transmiten los medios y sobre cómo Fake News se transformó en una frase, 'Enemigo de la gente'. ¡Triste!

El tuit llevó a Sulzberger a revelar los detalles de su reunión del 20 de julio, en la que estuvo acompañado por James Bennet, editor de la página editorial del N.Y. Times.

Una portavoz del diario dijo que Trump había invitado a Sulzberger y que los asesores de la Casa Blanca habían pedido que la reunión se mantuviera "en privado", como ha sido la costumbre para tales reuniones, pero que el presidente la hizo "oficial" con su tuit del domingo.

La Casa Blanca confirmó que la reunión tuvo lugar.

En un extenso comunicado, basado en las notas de Bennet y suyas, A.G. Sulzberger dice que le dijo a Trump que estaba preocupado porque el presidente llama a los periodistas "enemigo del pueblo" y le advirtió que ese "lenguaje incendiario está contribuyendo a un aumento de las amenazas contra los periodistas y conducirá a la violencia".

"Repetidamente le enfaticé que esto es particularmente cierto en el exterior, donde la retórica del presidente está siendo utilizada por algunos regímenes para justificar drásticas represiones contra los periodistas. Le advertí que estaba poniendo vidas en peligro, que estaba socavando los ideales democráticos de nuestra nación, y que estaba erosionando una de las mayores exportaciones de nuestro país: un compromiso con la libertad de expresión y la libertad de prensa ", continuó el editor.

Sulzberg dijo que: "A lo largo de la conversación, enfaticé que si el presidente Trump, al igual que los presidentes anteriores, estaba molesto con la cobertura de su administración, por supuesto, era libre de decírselo al mundo", pero señala que no le pidió a Trump que suavice sus ataques contra el N.Y. Times.

El editor dice también que "imploró" a Trump que reconsidere sus ataques contra el periodismo, calificándolos de "peligrosos y perjudiciales para nuestro país".

Trump se mofa regularmente del diario llamándolo el "fracasado New York Times".

Sulzberger asumió como editor del New York Times en enero de 2018, en reemplazo de su padre Arthur O. Sulzberger Jr., quien es presidente del directorio del diario.