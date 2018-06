Ecuador: Vinculan a Rafael Correa a juicio por secuestro

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó el lunes vincular al expresidente Rafael Correa a un proceso penal por el secuestro de un ex-asambleísta de oposición.

La jueza Daniela Camacho, a cargo del caso, quien lo acusa de asociación ilícita y plagio, dispuso también la presentación del ex-gobernante cada 15 días en la Corte ecuatoriana, aunque Correa vive en Bélgica.

El político opositor Fernando Balda fue secuestrado en 2012 en Bogotá por delincuentes comunes colombianos contratados por agentes de inteligencia ecuatorianos. El ex-asambleísta había huido hacia la capital colombiana buscando refugio de una supuesta persecución del gobierno de Correa.

La fiscalía ha señalado que encontró indicios de que los agentes fueron pagados con fondos de la presidencia.

Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, dijo que no sabía por qué lo involucraban.

"No sé por qué me vinculan, ni de qué me vinculan", señaló el exmandatario en su cuenta de Twitter