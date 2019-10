Ecuador anuncia retiro de la OPEP en 2020

Ecuador se retirará de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo el primero de enero de 2020, anunció el ministerio de Energía del país, el martes.

En un comunicado, el gobierno ecuatoriano atribuye la decisión a problemas fiscales.

Ecuador está intentando aumentar su producción de crudo en un esfuerzo por generar más ingresos, y en múltiples ocasiones no ha cumplido con la cuota de producción fijada por la OPEP.

El anuncio ministerial indica que el país seguirá apoyando los esfuerzos para estabilizar el mercado petrolero mundial.

Ecuador se unió a la OPEP en 1973, retiró en 1992, y se reincorporó a la organización de 14 países en 2017.

