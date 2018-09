Florence impacta en Wall Street aún antes de llegar

Los huracanes casi siempre desencadenan un baile orquestado en Wall Street antes de tocar tierra, generando la venta de acciones de compañías de seguros de propiedad y accidentes a favor de compras de títulos en compañías que venden suministros de construcción o generadores portátiles.



La rutina comenzó hace una semana, aunque el huracán Florence parece estar subiendo el volumen esta vez.



La última vez que un huracán de este tamaño golpeó el centro de la costa este, Texas Instruments acababa de presentar la primera radio de transistores.



Desde entonces, la región se ha desarrollado mucho y los daños potenciales pueden ser exponencialmente más altos.



Karen Clark & Co., que produce modelos para catástrofes, dijo que si el huracán Hugo de 1989 hubiera azotado a Carolina del Sur en 2012, tan solo 23 años después, las pérdidas de seguro se habrían duplicado a $ 10 mil millones cuando se incluyen el desarrollo y la inflación.



Pronosticar dónde golpeará un huracán y con qué nivel de fuerza siempre es complicado y hay un largo historial de falsas alarmas. Pero la probabilidad de que el huracán Florence colisione con las Carolinas y los estados vecinos ha creado una venta continua de las acciones de las principales compañías de seguros de propiedad y accidentes, y las compañías que aseguran a las aseguradoras.



Allstate Corp ha estado en declive durante tres días, al igual que Travelers Cos., aunque esas acciones parecían estabilizarse el martes.



Los inversores en seguros de propiedad y accidentes "todavía están muy al tanto de las pérdidas significativas de los huracanes Harvey, Irma y María en 2017", escribieron Kai Pan y Michael Phillips, analistas de Morgan Stanley. "Esperamos que Florence influya en las acciones de seguros y reaseguradoras a medida que se acerque a la costa de Estados Unidos".



Según Morgan Stanley, Allstate tiene una participación de mercado de 6,9 por ciento en la cobertura de viviendas, automóviles y propiedades comerciales en las Carolinas y Virginia. Berkshire Hathaway tiene una participación de mercado de 5,6 por ciento, y Travelers de 4,3 por ciento.



La tormenta se encuentra actualmente a unas 400 millas al sur de las Bermudas y se mueve a 16 mph (26 kph).



Se espera que el centro de la titánica tormenta oscile el jueves, viernes y sábado en un tramo de costa saturado por el aumento del nivel del mar, inundando varios estados y desencadenando inundaciones potencialmente mortales.



Se pronostica que los totales de lluvia de siete días alcanzarán de 10 a 20 pulgadas en gran parte de Carolina del Norte y Virginia, e incluso 30 pulgadas en algunos lugares. Combinado con las mareas altas, la marea de tormenta podría hincharse hasta 12 pies.



Las aseguradoras, por supuesto, han almacenado cofres de guerra y asegurado sus propias pérdidas potenciales dada la severidad de las tormentas que han estado afectando a la costa de Estados Unidos.



Pan y Phillips señalan que incluso con pérdidas que superaron los $ 140 mil millones el año pasado, la industria de seguros sigue siendo bien capitalizada. Cómo ponerle un precio a la destrucción y cómo esas compañías garantizarán la financiación en el futuro es un tema de debate esta semana en la conferencia anual de reaseguración global en Monte Carlo, donde los analistas están presentes.



Pero están surgiendo estimaciones tempranas, basadas en cada $ 1 mil millones en daños cubiertos.



Carolina del Norte tiene las primas más altas de seguros de propiedad y accidentes de los tres estados con $ 16 mil millones, seguidas por Virginia con $ 13,6 mil millones, y Carolina del Sur con $ 9,5 mil millones, según Citi.



"En Carolina del Norte, estimamos que las pérdidas de Travelers serían de aproximadamente $ 42 millones por cada $ 1 mil millones en pérdidas aseguradas, seguido por Allstate con $ 37 millones, Chubb con $ 25 millones y Progressive con $ 21 millones", escribió el analista de Citi James Naklicki.



Por otro lado, las compañías que ayudan a las personas a permanecer en sus viviendas durante una tormenta o limpiar después, están teniendo una semana excepcional.



Las acciones de Generac Holdings Inc., que vende generadores, han subido casi un ocho por ciento solo la semana pasada. Las acciones de Home Depot Inc. y Lowe's Cos. subieron más del tres por ciento en el mismo período.