Dueño del National Enquirer admite no publicar historias de Trump

La compañía matriz de revistas, incluyendo a National Enquirer, Us Weekly y In Touch, ha admitido participar en una práctica periodística dudosa conocida como "captura y matar" para ayudar a Donald Trump a convertirse en presidente.

Los fiscales federales revelaron el miércoles que habían acordado no procesar a American Media Inc. para ayudar en secreto a la campaña de Trump, pagándole $ 150,000 a la modelo de Playboy Karen McDougal por los derechos de su historia sobre un presunto romance con Trump. La compañía luego suprimió intencionalmente la historia de McDougal hasta después de la elección.

El desarrollo del miércoles atrajo la atención sobre "capturar y matar", en la que una publicación paga los derechos exclusivos de la historia de alguien sin intención de publicarla, ya sea como un favor para un sujeto famoso o para obtener influencia sobre la persona.

Las organizaciones de medios tienen el derecho de no publicar historias, pero AMI reconoció que sus pagos a McDougal se hicieron específicamente para ayudar a la oferta electoral de Trump y se hicieron "en concierto" con su campaña. Los fiscales dijeron que hace que el pago sea una contribución de campaña corporativa ilegal.

Los fiscales anunciaron su acuerdo de no cooperación con AMI el mismo día en que el ex abogado de Trump Michael Cohen fue condenado a tres años de prisión por delitos, incluida la ayuda para orquestar la recompensa de McDougal.

El acuerdo de no prosecución también requiere que AMI capacite a los empleados sobre los estándares de la ley electoral federal y que contrate a un abogado para consultar sobre pagos futuros "para adquirir historias que involucren a personas que se postulan para un cargo".

The Associated Press ha informado que AMI mantuvo una caja fuerte que almacenaba documentos sobre pagos de dinero secreto a McDougal y otras historias dañinas que mató como parte de su relación con Trump, quien desde hace mucho tiempo es amigo del presidente de la compañía, David Pecker.

La compañía, al guardar tales secretos, se enojó con las celebridades y usó la información para pedir favores a cambio.

Los ex empleados de National Enquirer dijeron a The Associated Press que las historias dañinas sobre Trump se consideraron muertas al llegar al tabloide que se remonta a cuando Trump protagonizó "The Apprentice" de NBC.

El presidente negó los asuntos y dijo que los pagos eran "una simple transacción privada", no una contribución de campaña.

De acuerdo con la declaración de AMI a los fiscales, Pecker se acercó a Trump en agosto de 2015 con una oferta "para ayudar a lidiar con historias negativas" sobre sus relaciones con las mujeres al identificar tales historias "para que puedan ser compradas y su publicación sea evitada".

AMI declinó hacer comentarios el miércoles. Anteriormente había negado las historias de matanzas por cualquier otra razón que no fuera periodística.