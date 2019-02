Dudamel condujo la Filarmónica de L.A. en los Oscar

Queríamos hacer una reflexión sobre algunos momentos que consideramos memorables de la entrega del Oscar, el domingo.

Brian May y Roger Taylor abrieron el programa con las notas de "We will rock you", siguiendo con otro himno, "We are the champions", alternando tomas entre el guitarrista, Lady Gaga, Mike Myers, el director de la Filarmónica de Los Angeles Gustavo Dudamel --con su pin de Venezuela en la solapa, y varios de los nominados, entre ellos Rami Malek, Glenn Close, Christian Bale, Bradley Cooper y otras celebridades.

Dudamel fue y es asociado con el régimen de Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez. Hoy pareciera que el director venezolano se ha alejado de Maduro y ha pedido democracia para su país.

A pesar de su muy poderosa voz, Lambert ha sido criticado por lo que algunos dicen es su falta de carisma en escena. o cierto es que no se valen comparaciones con Freddie Mercury a la hora de interpretar himnos generacionales que Mercury hizo tan suyos. Al final del segmento, una imagen gigante de Mercury sobre la banda selló la apertura musical de los Oscar. Y nadie pareció extrañar la necesidad de un anfitrión de ceremonias.

Han pasado 44 años desde que "Rapsodia Bohemia" se escuchó por primera vez, y aunque hay muchas canciones de distintos tipos de rock con las que se le podría comparar, particularmente de grupos como Led Zeppellin, Emerson Lake y Palmer, Yes, y los Rolling Stones, es gracias a la película “Rapsodia Bohemia” y a las redes sociales que nuevas generaciones han tenido la oportunidad de descubrir o re-descubrir en muchos casos aquel rock que nos recuerda que la buena música, llámese Mozart, Eric Satie o Beatles, no tiene edad y es para siempre.

El otro segmento memorable fue el de Bradley Cooper y Lady Gaga. Ambos subieron al escenario tomados de la mano para interpretar la tan anticipada presentación en vivo de "Shallow". Poco importó la relativa poca experiencia de Cooper como cantante. La química con el público fue instantánea y, juntos, él y Lady Gaga crearon una magia de la que se estará hablando por mucho tiempo. Realmente, nace una estrella.

En otras noticias, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador denunció el lunes lo que dijo es el racismo en su país, al día siguiente de que la película mexicana "Roma" emergiera como una de las ganadoras en los Premios de la Academia.

Alfonso Cuarón ganó el Oscar al mejor director por su película semi-autobiográfica que cuenta la historia de una trabajadora doméstica indígena en la Ciudad de México en la década de 1970. "Roma" también ganó premios a mejor película en idioma extranjero y cinematografía.

López Obrador admitió que aún no ha visto la película, pero dijo que lo hará pronto y añadió que el éxito de "Roma" se ha convertido en una fuente de orgullo para muchos mexicanos, informó Reuters.