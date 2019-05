EE.UU.: programa de Corea del Norte viola resoluciones de la ONU

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que el programa general de armas de destrucción masiva de Corea del Norte violó las resoluciones de la ONU, luego de que el presidente Donald Trump restara importancia a los lanzamientos de misiles recientes.



Eligiendo cuidadosamente sus palabras después de las más recientes cálidas declaraciones de Trump para el líder norcoreano Kim Jong Un, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, se negó a decir si los lanzamientos de Corea del Norte fueron de misiles balísticos o armas de destrucción masiva (WMD).



"Creo que todo el programa de ADM de Corea del Norte está en conflicto con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo Ortagus a los reporteros.



Señaló que Estados Unidos quería una relación favorable entre Trump y Kim con el objetivo de "negociar un fin pacífico para el programa de Armas de Destrucción Masiva (WMD) de Corea del Norte".



"Lo hemos dicho muchas veces y continuaremos reiterando que las sanciones económicas se mantendrán hasta que lleguemos allí", dijo.



Cuando llegó a Japón para una visita de estado el fin de semana, Trump tuiteó que Corea del Norte había probado "algunas armas pequeñas" que habían "molestado a algunos de mi gente y a otros, pero no a mí".



Parecía estar refiriéndose a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien dijo el sábado que "no había duda" de que los lanzamientos de Corea del Norte habían infringido las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Corea del Norte no perdió el tiempo para enfrentarse a Bolton, quien durante mucho tiempo promovió una política exterior agresiva, llamándolo "defecto humano" y "maníaco de la guerra".



Corea del Norte había pedido previamente que el secretario de Estado, Mike Pompeo sea excluido de las negociaciones luego de que aparentemente presionó a Trump en su cumbre de febrero con Kim en Hanoi para que no aceptara el alivio de las sanciones sin una acción adicional de Pyongyang para poner fin a su programa nuclear.

Con información de AFP