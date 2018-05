Dos purasangre de empresarios chinos favoritos en el Kentucky Derby

Las empresas chinas están ansiosas por expandir su presencia en el escenario mundial. No contentos con estar entre los mayores productores mundiales de productos de consumo y electrónicos, un empresario de Malasia y sus socios chinos han puesto la mira en un pasatiempo tradicional estadounidense: las carreras de caballos.

Dos purasangre en parte propiedad del China Horse Club, se encuentran entre los principales candidatos para ganar el Kentucky Derby, este fin de semana.

Audible y Justify, son considerados los favoritos este año en la carrera, que una de las las más importantes en la hípica de Estados Unidos.

El arquitecto Teo Ah Khing descubrió su pasión por las carreras de caballos después de diseñar una pista de carreras en Dubai. Hace seis años, fundó el China Horse Club.

"Me forzó personalmente a comprender no solo el edificio, las regulaciones ... me obligó a aprender sobre el caballo y a experimentar por qué tantos dueños de caballos están tan locos por este tipo de caballos", dijo Teo a la VOA.

Con mucho que aprender, Teo se asoció con Winstar Farm, una de las principales operaciones de carreras y crías de caballos de pura raza en Kentucky.

"El China Horse Club ha sido un socio maravilloso, comprenden muy bien el negocio de los caballos. Tienen expectativas realistas, entienden qué esperar ", dice David Hanley, gerente general de Winstar Farms.

Pero con dos presuntos favoritas en la carrera del sábado, las expectativas son comprensiblemente altas. Las carreras de caballos son una industria multimillonaria que emplea a decenas de miles en Kentucky. Una victoria de un purasangre de propiedad china aquí podría abrir un nuevo mercado para los inversores chinos.

"Los chinos son extremadamente emprendedores. Se sienten extremadamente cómodos tomando riesgos financieros para obtener un gran rendimiento financiero", señaló Chauncey Morris, de la Asociación de Purasangres de Kentucky.

Por ahora, Teo se centrará en lo que los fanáticos de las carreras llaman los dos mejores minutos en los deportes. Gane o pierda, Teo es filosófico.

"Hay 16 caballos. Solo habrá un ganador. ¿Qué pasa si tu caballo llegó tercero o cuarto? Y observas a la persona, cómo reaccionan cuando el caballo no gana. Esa también es una muy buena lección para enseñarle a alguien en la vida ".

Justify es el favorito 3-1 para ganar la carrera 144 del Kentucky Derby el sábado. Teo espera que Audible, quien ganó el Derby de Florida el mes pasado, no se quede atrás.

​Abby Sun, VOA