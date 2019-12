Dos muertos y un herido por tiroteo en iglesia en Texas

Dos personas murieron y una tercera resultó gravemente herida en un ataque armado el domingo en una iglesia cerca de Fort Worth, Texas, informaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron en el templo West Freeway Church of Christ, en el poblado de White Settlement, donde dos individuos fueron baleados de muerte, mientras que una tercera víctima se encuentra en estado crítico en un hospital, dijo a The Associated Press Macara Trusty, vocera del servicio de ambulancias MedStar Mobile Healthcare. Todas son varones.

Las autoridades han divulgado muy pocos detalles sobre las víctimas, el agresor y el móvil.

Mike Tinius, una persona de edad avanzada en la iglesia, le dijo al periódico The New York Times que uno de los muertos era un guardia de seguridad que respondió al ataque, de quien dijo era un amigo querido.

“Estaba tratando de hacer lo que necesitaba hacer para protegernos al resto de nosotros”, señaló. “Es extremadamente perturbador ver a alguien cometer actos de violencia”.

Tinius dijo que desconocía quién era el hombre armado, y que la balacera pareció ser al azar.

Una mujer que contestó el teléfono en la iglesia West Freeway Church of Christ le dijo a la AP que no podía responder ninguna pregunta y que le pidieron que dijera que todas las preguntas se les hicieran a las autoridades.

Trusty dijo que uno de sus supervisores le participó que una de las víctimas fatales fue el agresor, y en entrevista con el canal KTVT de Dallas, Mike Drivdahl, vocero de los bomberos, dijo creer que el agresor estaba entre las tres personas baleadas.

Hasta ahora la policía del poblado no ha respondido a un pedido de comentario.

White Settlement está a 12 kilómetros (8 millas) al oeste de Fort Worth.