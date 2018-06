Trump a VOA: "Vamos a desnuclearizar Corea del Norte".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con la la periodista Greta Van Susteren, colaboradora de la Voz de América, tras su reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en Singapur, sobre lo que los dos discutieron y qué esperar ahora.

A continuación la transcipción completa de la entrevista.

Van Susteren: ¿Qué le sorprendió de Kim Jong Un?

Trump: “Realmente, él tiene una gran personalidad. Es un tipo divertido, es muy inteligente, es un gran negociador. Él ama a su pueblo, no que esté sorprendido por eso, él ama a su pueblo. Y pienso que tenemos que comenzar un acuerdo asombroso. Vamos a desnulcearizar Corea del Norte. Va a comenzar inmediatamente y muchas otras cosas están sucediendo, incluyendo obtener los restos de regreso. Eso ha sido, usted ha estado muy involucrada en Corea del Norte, pero recibir de regreso los restos, Greta, es muy importante para mucha gente. Me han llamado, me han escrito cartas, ¿Por favor, puede hacerlo? y él acordó hacer eso, miles de personas que murieron en la guerra, entonces es un muy importante”.

Van Susteren: Entonces usted planteó el tema de derechos humanos en la mesa hoy y ¿Cómo reaccionó él?

Trump: “Muy bien. Quiero decir, nosotros obviamente estuvimos hablando sobre la desnuclearización el 90 por ciento del tiempo. Pero hablamos de muchas otras cosas, incluyendo derechos humanos fueron mencionados, obtener los restos de regreso fue un gran factor. De hecho lo pusimos en el documento, pudimos incluir eso en el documento, tenemos muchas buenas cosas en ese documento, que fue mucho más allá de lo que cualquiera pensaba iba a pasar”.

Van Susteren: Dígame algo de lo que ocurrió detrás de cámaras, ¿Le dio un ultimátum a él? ¿Él le dio un ultimátum a usted? ¿Cómo fue el intercambio?

Trump: “No, no un ultimátum. Hemos estado tratando durante tres meses realmente y hemos tratado con nuestros varios representantes incluyendo el secretario de Estado, Mike Pompeo, que ha realizado un fantástico trabajo realmente. Entonces hemos estado tratando por un buen período de tiempo y cuando nos reunimos hoy, nos llevamos bien desde el principio. Sabe, para mí esta es la hora 25. No he dormido durante 25 horas, ha sido una larga negociación y estoy muy orgulloso de ello. Comienza un proceso. Sabe que eso pudo haber terminado en una guerra que pudo haber terminado con muchos millones de personas, norcoreanos, Seúl tiene 28 millones de personas, eso pudo haber terminado con millones de personas muertas, pero vamos a terminar con un acuerdo”.

Van Susteren: ¿Qué sucede con nuestras tropas? ¿Van a permanecer en Corea del Sur?

Trump: “Sí, van a estar. Ni siquiera discutimos eso, eso no fue discutido. Vamos a terminar con los ejercicios militares que cuestan mucho dinero. Ya sabe dónde, porque creo que es el número uno, es muy provocativo, y quiero hacerlo, y creo que están muy contentos porque es muy provocativo. Pero costó una fortuna hacerlo. Y no haremos eso mientras negociemos de buena fe".

Van Susteren: ¿Qué llevó a Kim a la mesa esta vez después de décadas de confrontación?

Trump: “Bueno, en realidad, no creo que hayan habido demasiados ruidos de sables, antes de mí, no creo, básicamente tenían una actitud de silencio, silencio, no querían hablar de eso y no puedes hacer eso. Y creo que la retórica inicial fue muy importante. Francamente, por mucho que odiara hacerlo y por mucho que algunas personas pensaran que estaba haciendo lo incorrecto. Creo que sin eso, no estaríamos aquí. También creo que realmente quiere hacer un trato, quiere hacer algo. "

Van Susteren: ¿Pero por qué?

Trump: “Porque él sabe que hablamos en serio. No creo que él sintiera eso en el pasado. Creo que en el pasado, eran personas diferentes, no funcionó. Pero él sabe que queremos hacer negocio, tenemos que hacer negocio y haremos negocio. Y ahora tenemos, ha sido, sabe, un largo tiempo, aunque se puede decir desde el primer día, hemos estado hablando sobre Corea del Norte en una manera enérgica. Pero pienso que firmamos un documento hoy que fue mucho, mucho más amplio de lo que la gente pensaba. Nadie pensaba que esto fuera posible”.

Van Susteren: ¿Qué cree que él piensa de usted después que partió?

Trump: “Creo que le gusté y a mí me gusta él. Y entiendo el pasado y, ya sabe, nadie tiene que decirme, es un tipo rudo. Él tiene que ser un tipo rudo o ha sido una persona ruda. Pero nos llevamos muy bien. Él es inteligente, ama a su gente, ama a su país. Él quiere muchas cosas buenas y es por eso que está haciendo esto”.

Van Susteren: ¿Pero él los ha matado a hambre. Ha sido brutal con ellos. Él aún ama a su pueblo?

Trump: “Mira, él está haciendo lo que ha visto hacer, si lo miras. Pero, realmente tengo que pasar hoy y ayer y hace un par de semanas porque en realidad fue cuando todo comenzó. Una vez más, sin la retórica y sin las sanciones -las sanciones eran muy importantes- las sanciones continuarán hasta que veamos, ya sabe, esto va a suceder. Y ya lo vemos, pero las sanciones se mantendrán hasta que realmente comencemos a desmantelar o desmantelar las armas nucleares”.

Van Susteren: Porque esta es la Voz de América será escuchado en Corea del Norte por los ciudadanos de Corea del Norte. ¿Qué quiere decirle directamente a los ciudadanos de Corea del Norte?

Trump: “Bueno, creo que tienes a alguien que tiene un gran sentimiento por ellos. Él quiere hacer lo correcto por ellos y llevamos muy bien. Tuvimos una gran química: entiendes lo que siento por la química. Es muy importante. Quiero decir, conozco gente donde no hay química, no importa lo que hagas, simplemente no la tienes. Lo tuvimos desde el principio, hablamos de eso y pienso que grandes cosas van a suceder para Corea del Norte”.

Van Susteren: Señor presidente, me alegro de verle desde Washington.

Trump: “Es correcto. Ha sido un largo tiempo. En algún momento podré ir a dormer, creo. Sabe, descansar un poco”.

Van Susteren: De hecho. Tenga un buen viaje de regreso.

Trump: “Gracias Greta, un gran honor”.