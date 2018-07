Trump dice que Putin no es amigo ni enemigo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no es amigo ni enemigo, días antes de que se reúnan en Helsinki.

"Él no es mi enemigo." ¿Es un amigo? No. No lo conozco lo suficientemente bien, pero las dos veces que nos reunimos nos llevamos muy bien", indicó Trump durante una conferencia de prensa el jueves en la cumbre de la OTAN en Bruselas.

Trump dijo que Putin era un "competidor" y agregó, "... con suerte algún día tal vez él sea un amigo, podría suceder, pero simplemente no lo conozco muy bien".

Los dos líderes tienen previsto reunirse el lunes en Helsinki, cuando Trump dice que planteará el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, las violaciones de Rusia del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

"Vamos a esa reunión no buscando mucho", dijo Trump.

Los aliados de la OTAN se muestran escépticos sobre si Trump será lo suficientemente firme con el líder ruso, que ha negado la conclusión de la comunidad de inteligencia estadounidense de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016.

Trump también dijo que no estaba "contento" con la anexión de Crimea de Rusia en 2014 y nuevamente culpó a su predecesor,Barack Obama, por permitir que sucediera.

El miércoles, Trump criticó a Alemania por sus vínculos con Rusia. Dijo que el acuerdo para el gasoducto de gas natural de Gran Bretaña con Moscú ha dejado al gobierno de la canciller alemana Angela Merkel "totalmente controlado" y "cautivo" a Rusia.