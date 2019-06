Trump rechaza sugerencia para despedir a asesora Kellyanne Conway

El presidente Donald Trump dijo que no despedirá a la asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway pese a que una agencia federal le sugirió hacerlo, con el argumento de que presuntamente la funcionaria violó una ley que limita ciertas actividades políticas de parte de empleados federales.

Trump dijo a Fox News que el jueves le informaron sobre la investigación de la Oficina del Asesor Legal Especial (OSC por sus siglas en inglés).

La entidad, que no está relacionada con la oficina del fiscal especial Robert Mueller, ha dicho que Conway se ha convertido en una "infractora reincidente" de la Ley Hatch al expresar su opinión en favor o en contra de un candidato declarado para un puesto, en este caso la presidencia.

Pero eso no es lo que opina Trump: "Me parece que están tratando de quitarle su derecho a la libertad de expresión y eso no es justo".

Lo que dice la Oficina del Asesor Legal Especial es que encontró que en marzo de 2018, Conway violó la Ley Hatch durante dos entrevistas de televisión donde ella habla a favor y en contra de candidatos de la elección especial de Alabama en 2017 para el Senado federal.

"Tiene que tener derecho a responder a las preguntas", indicó Trump sobre Conway.

Lea: Agencia federal recomienda el despido de Kellyanne Conway.

Los funcionarios públicos de carrera que violan la Ley Hatch pueden ser despedidos, suspendidos o descendidos de puesto, y recibir multas de hasta 1.000 dólares.