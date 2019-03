Trump acusa a México de inacción y vuelve a pedir cierre de frontera sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el jueves a México de no impedir la entrada de migrantes por su frontera y reiteró su amenaza sobre un eventual cierre de la frontera sur para impedir la entrada de centroamericanos y ciudadanos de otras nacionalidades al país.

El tema de la inmigración ha sido una quimera para Trump, quien ha batallado sin éxito por cumplir una de sus principales promesas de su campaña a la presidencia en 2016.

En febrero Trump decretó la emergencia nacional y volvió a insistir en el muro.

"México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todos son charlas y no hay acción. Del mismo modo, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero durante años y no hacen nada. A los demócratas no les importan, tales malas leyes. ¡Que se cierre la frontera sur!", escribió Trump en su cuenta en Twitter el jueves.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió al tema de la inmigración ilegal durante una audiencia con legisladores estadounidenses el miércoles.

Admitió que este fenómeno se da impulsado por las condiciones económicas de estos países. Reiteró la decisión de recortar las ayudas a países emisores de migrantes como El Salvador, Guatemala y Honduras durante la actual administración.

"Cuando se está formando una nueva caravana en Honduras y no están haciendo nada al respecto, estaremos recortando toda la ayuda a estos tres países que se han aprovechado de Estados Unidos durante años", dijo Pompeo. Y ratificó los planes de Trump: "El presidente ha dejado muy claro que vamos a asegurarnos de que los dólares de los contribuyentes estadounidenses logren los resultados".

La postura actual de México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha evitado polemizar sobre la eventual construcción del muro en la frontera común con Estados Unidos. Tampoco se ha refirido al anuncio de que el Pentágono canalizará hasta 1.000 millones de dólares de sus recursos para iniciar la planeación y construcción de 92 kilómetros de vallas.

"Respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos, no quiero polemizar sobre este tema. Estamos haciendo una labor de convencimiento para que haya inversión de Estados Unidos en México y en Centroamérica para proyectos productivos y para crear empleos. No quiero meterme en otro tipo de asuntos. Pensamos que debemos de cuidar la relación con el gobierno estadounidense, que debe ser siempre una relación de amistad y de respeto mutuo", dijo esta semana López Obrador.​