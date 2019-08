Trump llega a Ohio tras tiroteo mortal para "estar con los afectados y compartir el luto"

El presidente Donald Trump llegó el miércoles a Dayton, Ohio, como parte de un viaje que buscará enviar un mensaje conciliatorio que apunte a la unidad nacional. El mandatario también estará en El Paso, Texas. Ambas ciudades están abatidas por dos tiroteos que dejaron 31 muertos y decenas de heridos.

Antes de salir de la Casa Blanca junto a la primera dama, Melania, Trump buscó calmar los ánimos en sus respuestas a periodistas que lo vieron abordar el Air Force One.

En estas ciudades lo esperan manifestantes y legisladores que lo culpan por su retórica y políticas sobre inmigración de los trágicos sucesos.

"Estoy preocupado por el surgimiento de cualquier grupo de odio. No me gusta. Cualquier grupo de odio, ya sea la supremacía blanca, si es algún otro tipo de supremacía (...) Estoy muy preocupado y haré algo al respecto", dijo Trump a reporteros antes de partir.

Un grupo de personas se manifestaba cerca del Hospital Miami Valley, donde se espera que el presidente Trump visite a las víctimas del tiroteo ocurrido el domingo en Dayton.

La Casa Blanca indicó previamente que Trump "quiere estar con los afectados y compartir el luto, orar con ellas y ofrecer condolencias”, dijo el vocero de la Casa Blanca, Hogan Gidley, el martes. Trump también quiere “mantener una conversación” acerca de cómo prevenir episodios similares en el futuro.

Legisladores demócratas han culpado a Trump, pero el miércoles el mandatario pareció apuntar a otro lado.

"No, no culpo a Elizabeth Warren y no culpo a Bernie Sanders en el caso de Ohio. Y no culpo a nadie. Culpo a estas personas enfermas. Estas son personas que realmente tienen enfermedades mentales, mentalmente perturbados", dijo antes de comenzar su viaje.