Trump firma ley de Holocausto que enfada a Polonia

El presidente estadounidense, Donald Trump, sancionó una ley que grupos judíos consideran favorable a sus esfuerzos para recuperar propiedades en Polonia, pero que el gobierno polaco califica de discriminatoria.

La Casa Blanca dijo el miércoles que Trump firmó la ley Justicia para Sobrevivientes no Compensados Hoy (JUST por sus siglas en inglés). Ésta requiere que el Departamento de Estado informe al Congreso sobre las medidas tomadas por países europeos para compensar a los sobrevivientes del Holocausto o sus herederos por bienes que les fueron arrebatados bajo regímenes nazis o comunistas.

La ley no autoriza a Estados Unidos a tomar medidas contra país alguno ni menciona en particular a Polonia. Pero éste es el único país de Europa que no ha aprobado leyes para indemnizar a los propietarios por bienes incautados durante las turbulencias del siglo XX europeo, y Varsovia se considera un blanco central de la ley.

Tras la incautación de propiedades judías en Polonia y el asesinato de la mayor parte de la población judía polaca por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el estado comunista de posguerra nacionalizó buena parte de esas propiedades, cuyos dueños en su mayoría no eran judíos.

Desde la caída del comunismo, algunos demandantes han recuperado propiedades en procesos que los tribunales resuelven caso por caso, pero Polonia no ha sancionado una ley para regular el proceso, lo que ha dado lugar a una situación plagada de fraudes y que genera una sensación de injusticia.

El canciller polaco Jacek Czaputowicz opinó que la presión estadounidense a través de la ley JUST favorece a los demandantes judíos por encima de los demás, lo cual genera tensiones en la sociedad.

Sostuvo que la ley polaca trata a todos los ciudadanos por igual, sean de la etnia mayoritaria o de minorías que constituían sectores importantes de la sociedad prebélica, incluidos los judíos y los ucranianos.

“Esta posición del Congreso (estadounidense) no es buena porque quiere privilegiar a los judíos, la comunidad judía, pero no a los polacos. Creo que los polacos que viven en Estados Unidos pueden sentirse ofendidos”, dijo Czaputowicz en entrevista con The Associated Press la semana pasada.