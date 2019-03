Trump financiará las Olimpiadas Especiales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que desautorizó a su secretaria de Educación y a otros y financiará las Olimpiadas Especiales.

"He estado en las Olimpiadas Especiales, creo que son increíbles. Y acabo de autorizar una financiación. Me enteré esta mañana. He desautorizado a mi gente. Estamos financiando las Olimpiadas Especiales".

La secretaria de Educación Betsy DeVos, cuya agencia financia los juegos, creó una tormenta a nivel nacional esta semana al anunciar que estaba recortando casi 18 millones de dólares para los juegos como parte de la propuesta de presupuesto de la administración Trump para 2020.

Las Olimpiadas Especiales les dan a los atletas con discapacidades físicas y mentales en Estados Unidos y en otros lugares la oportunidad de competir en deportes de estilo olímpico y otros juegos.

DeVos emitió un comunicado el jueves diciendo que está contenta de que se financiarán los juegos, y dijo que había luchado en privado para que continuaran las subvenciones.