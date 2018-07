Trump critica a May por su propuesta para el Brexit

El presidente estadounidense Donald Trump criticó a los planes cuidadosamente estructurados de Theresa May para el Brexit, al afirmar que la mandataria británica arruinó la salida del país de la Unión Europea y probablemente acabó con las posibilidades de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Trump, que realiza su primera visita a Gran Bretaña en el puesto de presidente, le dijo al periódico The Sun que había asesorado a May sobre la forma de efectuar las negociaciones del Brexit, “pero no me escuchó”.

“Ella debería negociar de la mejor forma que conoce. Pero lo que está pasando es muy malo”, afirmó el mandatario.

El tabloide propiedad del magnate Rupert Murdoch publicó una entrevista con Trump mientras May lo recibía en una cena de gala en el Palacio de Blenheim, donde nació el primer ministro Winston Churchill, el líder que acuñó el término “relación especial” para el vínculo entre Londres y Washington.

El Sun indicó que la entrevista fue efectuada el jueves en Bruselas, antes de que Trump viajara a Gran Bretaña. El presidente hizo sus afirmaciones sobre el Brexit el mismo día que el gobierno publicó propuestas largamente esperadas para las relaciones británicas con la UE después de que salga del bloque el año próximo.

El documento propone mantener a Gran Bretaña y a la UE en un mercado libre para bienes, aunque con una relación más distante en el sector de servicios.

El plan ha hecho enfurecer a los partidarios acérrimos del Brexit, los cuales piensan que limitaría la capacidad de Gran Bretaña para alcanzar nuevos acuerdos comerciales con otros países del mundo. El canciller Boris Johnson y el secretario del Brexit, David Davis, renunciaron al gobierno esta semana para protestar.

Trump habló firmemente en favor de los partidarios del Brexit, y advirtió que las propuestas de May afectarían las posibilidades de un acuerdo comercial futuro entre Gran Bretaña y Estados Unidos.

“Si hacen un acuerdo así, estaríamos en tratos con la Unión Europea en lugar de con Gran Bretaña, por lo que probablemente eso aniquilaría el acuerdo”, afirmó Trump.

“El acuerdo que ella está concretando es muy distinto al que la gente respaldó con su voto”, agregó.

De hecho, gran parte de la división en Gran Bretaña en torno al Brexit _que ha dividido al gobernante Partido Conservador y al público en general_ se deriva de que el referendo de junio de 2016 acerca de retirarse de la UE no especificaba qué vendría después.

El gobierno de May intenta satisfacer a los británicos que votaron para que su país se saliera del bloque, y al mismo tiempo establecer una ruta independiente sin provocarle dificultades a las empresas, las agencias de seguridad y otros sectores estrechamente vinculados con la UE.

Horas antes el jueves, May insistió en que su plan es exactamente lo que los británicos eligieron en el referendo de 2016.

“Votaron para que recuperáramos el control de nuestro dinero, nuestras leyes y nuestras fronteras”, afirmó. “Eso es exactamente lo que haremos”.

En otro golpe a May, Trump dijo que su ahora excanciller “sería un gran primer ministro. Creo que tiene lo que se necesita para serlo”.

May y Trump conversarán y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta el viernes.

En la actualidad, Gran Bretaña forma parte del mercado común de la UE _que permite el flujo de bienes y servicios sin ninguna restricción entre los 28 Estados miembros_ y de su unión libre de aranceles aduaneros para los bienes. Eso llegará a su fin para los británicos cuando se retiren del bloque en marzo de 2019.