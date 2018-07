Trump: “Colusión no es un delito”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que "la colusión no es un delito", mientras continuó sus ataques contra la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos entre su campaña de 2016 y Rusia.

Trump se hizo eco de los comentarios de uno de sus abogados, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, sobre la colusión que no es específicamente una ofensa en el código legal de EE.UU. Trump agregó que "no importa", porque su campaña no había coludido con Rusia.

Incluso sin que la colusión sea un delito, los analistas legales estadounidenses dicen que Mueller probablemente está investigando una posible conspiración, una ofensa criminal, para conectarse con un gobierno extranjero para influir en las elecciones y sondear las numerosas relaciones que los asesores de campaña de Trump tenían con los intereses rusos. Trump aceptó a regañadientes la interferencia rusa en las elecciones, pero calificó la investigación como "un gran engaño" para explicar su sorpresiva victoria sobre la demócrata Hillary Clinton.

Los comentarios de Trump sobre la colusión se produjeron el primer día del juicio de su expresidente de campaña, Paul Manafort, acusado por Mueller de ocultar millones de dólares en cuentas extraterritoriales que le habían pagado por representar al depuesto hombre fuerte ucraniano Viktor Yanukovych en los años previos a su corto período liderando la campaña de Trump 2016.

Testimonios en el esperado juicio de tres semanas en Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington, solo podrían tocar periféricamente la campaña de Trump. Pero su resultado está siendo observado de cerca ya que es el primer caso presentado por el equipo legal de Mueller que ha ido a juicio. Si es declarado culpable, Manafort, de 69 años, acostumbrado a un estilo de vida lujoso, enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, una sentencia teórica de 305 años.

Mueller, que lleva 14 meses en su investigación, logró declaraciones de culpabilidad de un grupo de asesores de Trump por mentir a los investigadores sobre sus vínculos con Rusia e inculpó a 12 funcionarios de inteligencia militar rusos por supuestamente piratear las computadoras de funcionarios demócratas que apoyaban a Clinton y publicar sus correos electrónicos WikiLeaks.

Giuliani dijo el lunes a CNN que es poco probable que Trump acepte responder preguntas de Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones y si el presidente obstruyó la justicia al intentar frustrar la investigación.

"Las probabilidades están en contra, pero no me sorprendería, porque él quiere hacerlo", dijo Giuliani.

Giuliani dijo, sin embargo, que si Trump se sentara para una entrevista, solo acordaría responder preguntas sobre si su campaña confabulaba con Rusia para ayudarlo a ganar, no preguntas, excepto de manera muy limitada, sobre la obstrucción.