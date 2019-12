Trump bromea sobre su escena cortada en película 'Home Alone 2' en Canadá

El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó jocosamente en su cuenta de Twitter un reporte de que su aparición en una escena de la película de 1992 "Home Alone 2: Lost in New York" fue cortada en una trasmisión del filme en la televisión canadiense.

En la escena, el niño Kevin McCallister (Macaulay Culkin) camina por el Hotel Plaza de Nueva York, propiedad de Trump en esa época, y al tropezarse con él le pregunta dónde puede encontrar una cabina telefónica para llamar a sus padres.

Trump bromeó en su tuit que la “película ya no será la misma” (sin su cameo).

Incluso señaló que “algunos creen que es una actuación de Oscar”.

El corte generó elogios y crítica en Twitter de personas que percibieron una intención política detrás de la decisión.

Incluso algunos sugirieron que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, fue quien gestionó para que Trump no apareciera en la secuencia fílmica.

Trump también bromeó sobre esto en otro tuit, en que dijo “¡Creo que a Justin T no le gustó mucho que le hiciera pagar por la OTAN o el Comercio!”

Todo se aclaró cuando la cadena de televisión canadiense Canadian Broadcasting Corp. confirmó que la escena fue editada pero explicó que eso se hizo ¡antes que Trump fuera presidente!

La emisora dijo que esa escena y otras que no eran imprescindibles para la trama se cortaron para reducir el tiempo de transmisión de la película en televisión.

La película, que se ha convertido en un clásico de Navidad, ha sido transmitida varias veces en esta temporada.

Trump incluyó la escena completa en su mensaje de Twitter.