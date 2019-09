Trump propone a Robert C. O'Brien como nuevo asesor de Seguridad Nacional

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que nombrará a Robert C. O'Brien para ocupar el puesto de asesor de Seguridad de Estados Unidos.

O'Brien fue hasta ahora el enviado especial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado. Su nombramiento sigue a la salida del cargo de John Bolton, tras diferencias en temas clave de política exterior con Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca.

"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien (...) como nuestro nuevo Asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!", escribió Trump en su cuenta en Twitter el miércoles.

O'Brien se pronunció en julio su cuenta de Twitter acerca de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, entre ellas las dirigidas a militares. A su vez, aludió a los directivos de la petrolera CITGO presos en Venezuela, para quienes exigió su "inmediata liberación".