Senadores republicanos piensan que acciones de Trump en Ucrania no merecen destitución

Senadores republicanos estadounidenses importantes dicen que la solicitud del presidente Donald Trump a Ucrania de iniciar una investigación para beneficiarse políticamente fue incorrecta, pero no fue un delito lo suficientemente significativo como para condenarlo a un juicio político y removerlo del cargo.

Trump describió durante meses como "perfecta" su solicitud el pasado julio al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para investigar a uno de sus principales contendientes en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden, y el trabajo de su hijo Hunter Biden para una compañía ucraniana de gas natural.

Pero tanto el senador Lamar Alexander de Tennessee, como la senadora Joni Ernst de Iowa, dijeron en entrevistas transmitidas el domingo que Trump erró al pedirle a Zelenskiy que "nos hiciera un favor" para lanzar las investigaciones al mismo tiempo que estaba reteniendo 391 millones de dólares en ayuda militar Kyiv quería para ayudar en la lucha contra los separatistas pro-rusos en el este de Ucrania.

Alexander, quien emitió un voto clave a fines de la semana pasada en contra del esfuerzo de los demócratas para llamar a los asistentes principales de Trump como testigos en el juicio político al presidente en el Senado, dijo al programa "Meet the Press" de NBC News que Trump había "cruzado la línea" al solicitar las investigaciones de Biden.

Creo que no debería haberlo hecho. Creo que estuvo mal”, dijo Alexander.

"Si el presidente estaba molesto con lo que los Bidens estaban haciendo en Ucrania, debería haber llamado al fiscal general [de Estados Unidos]", William Barr, dijo Alexander.

Cuando se le preguntó por qué Trump no lo hizo en ese momento, Alexander dijo: "Tal vez él no sabía hacerlo".

Pero Alexander agregó: "Creo que lo que hizo está muy lejos de la traición, el soborno, los altos delitos y los delitos menores", el umbral de la Constitución de los Estados Unidos para un delito imputable que requiere la destitución del cargo. "No creo que sea el tipo de acción inapropiada que los padres de la patria esperarían que el Senado sustituya su juicio por el del pueblo en la elección de un presidente".

Dijo que los votantes en las elecciones nacionales del próximo noviembre, cuando Trump se postule para un segundo mandato en la Casa Blanca, deberían decidir su destino.

"Sabes, me sorprendió, por primera vez, a principios de la semana pasada, que no solo se nos pide que destituyamos al presidente de su cargo", dijo Alexander, "Estamos diciendo: 'Dile que no puede postularse en las elecciones de 2020...".

Cuando el corazón del caso contra Trump terminó el viernes, otro republicano, el senador Ben Sasse de Nebraska, dijo: "Permítanme ser claro, Lamar habla por muchos".

Ernst le dijo a CNN que la solicitud de Trump a Ucrania para las investigaciones políticamente matizadas "no fueron lo que yo hubiera hecho. Tal vez lo hizo de manera incorrecta".

"Ahora sabe que necesita pasar por los canales adecuados", como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, si ve la necesidad de una investigación en el extranjero.

No obstante, concluyó: "¿Llega el punto de destituir a un presidente? No creo que lo haga".

Con los republicanos reteniendo una mayoría de 53-47 en el Senado, es casi seguro que el republicano Trump será absuelto de dos artículos de juicio político, que abusó del poder de la presidencia al solicitar las investigaciones ucranianas y obstruyó los esfuerzos del Congreso para revisar acciones sus relacionadas en Ucrania. Se requiere un voto de dos tercios para destituir a Trump de su cargo y ningún republicano ha pedido su destitución.

El voto clave 51-49 en contra de llamar a testigos en el juicio ocurrió el viernes por objeciones demócratas, que querían escuchar el testimonio del ex asesor de seguridad nacional de Trump John Bolton, a quien Trump expulsó de su cargo en la Casa Blanca en septiembre pasado.

Bolton dice en un nuevo libro que Trump le dijo directamente en agosto pasado que quería las investigaciones de Biden antes de liberar la ayuda militar, una contradicción directa de la afirmación de Trump de que no había un acuerdo recíproco de quid pro quo con Ucrania, la asistencia de defensa a cambio de las investigaciones a los Biden.

Trump negó la afirmación en el libro de Bolton, "The Room Where It Happened" (La habitación donde sucedió).

Trump liberó la ayuda en septiembre después de un retraso de 55 días sin que Zelenskiy abriera las investigaciones de Biden, prueba, dicen los republicanos, que no tenía un acuerdo quid pro quo con Ucrania.

Los 100 miembros del Senado que actúan como jurados en el caso tendrán la oportunidad el lunes y martes de dar breves discursos explicando sus votos sobre el destino de Trump. La votación final sobre los dos artículos de juicio político está programada para el miércoles por la tarde.

Trump a menudo ridiculizó el esfuerzo de juicio político contra él, y lo hizo nuevamente durante el fin de semana.

"La izquierda radical, los demócratas no hacen nada, no quieren justicia al presionar el engaño de la acusación", dijo Trump en Twitter, "solo quieren desestabilizar al Partido Republicano para que puedan mejorar en las elecciones de 2020, y eso incluye a la Cámara & Senado. ¡Están jugando con la gente llevándolo tan lejos!".