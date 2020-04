Distanciamiento social podría durar meses: coordinadora de coronavirus de la Casa Blanca

Probablemente se mantendrá alguna forma de distanciamiento social durante el verano, dijo el domingo Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, el mismo día que varios gobernadores expresaron optimismo sobre el curso del virus y describieron sus planes para una reapertura gradual de sus economías.

La afirmación de la funcionaria tuvo lugar cuando la pandemia de coronavirus ha cobrado hasta el momento la vida de más de 54.000 estadounidenses.

Birx dijo en una entrevista en "Meet the Press" de NBC que "el distanciamiento social nos acompañará durante el verano para asegurarnos realmente de protegernos unos a otros a medida que avanzamos en estas fases". La funcionaria citó la necesidad de más pruebas que tendrían que desarrollarse después de un "avance" científico.

La semana pasada, el vicepresidente Mike Pence predijo que "tendremos esta epidemia de coronavirus detrás de nosotros" para el fin de semana del Memorial Day, a fines de mayo.

El domingo, varios gobernadores defendieron su decisión de reabrir sus eonomías, argumentando que los cierres de sus estados han logrado con éxito su objetivo de construir capacidad hospitalaria, adquirir equipos de protección personal y aplanar la curva del crecimiento de la pandemia.

"Los hechos en nuestro estado son: 30 de marzo, alcanzamos el punto máximo en hospitalizaciones, con 560 en todo el estado", dijo el gobernador de Oklahoma Kevin Stitt (republicano) en "Fox News Sunday". “Hoy tenemos 300 en todo el estado en nuestros hospitales. Creemos que es hora de una reapertura medida".

Stitt agregó que más de 55.000 residentes de Oklahoma han sido evaluados y que la tasa positiva fue de 6.3%. También señaló que nadie está obligado a reabrir un negocio. "Estoy dando orientación. Si un restaurante no siente que está listo para reabrir ", dijo," no tiene que hacerlo ".

El gobernador de Colorado, Jared Polis (demócrata) también defendió su decisión de reabrir parcialmente su estado, y sostuvo que está enfocado en medidas de distanciamiento social que sean sostenibles para las próximas semanas y meses.

Hablando en el programa "State of the Union" de CNN Polis dijo: "Realmente nos hemos centrado en descubrir cómo podemos soportar y mantener este tipo de medidas de distanciamiento social", dijo Polis. "Si no podemos lograrlo, quedarse en casa fue para nada".