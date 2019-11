Disney presenta banda sonora de la película "Frozen 2"

FROZEN 2

Disney dió a conocer la banda sonora oficial de "Frozen 2", días antes de que la película llegue a los cines.

El soundtrack incluye ocho canciones originales, como "Into the Unknown", en el que Idina Menzel intenta recrear la magia de "Let It Go", de 2013, y la balada "Lost in the Woods ".

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift reveló que su presentación prevista en la ceremonia de los American Music Awards de este mes está en "veremos", ya que los ejecutivos de su antiguo sello discográfico no le permitirían interpretar sus canciones del principio de su carrera en la televisión.

La cantante y compositora de 29 años hizo un llamado a sus 85 millones de seguidores en Twitter y acusó a los ejecutivos de Big Machine Label Group de ejercer "control tiránico" sobre su música.

Big Machine, la compañía discográfica con sede en Nashville, Tennessee, propietaria de las grabaciones maestras del catálogo de Swift, emitió un comunicado el viernes calificando la queja de la artista de "información falsa" y negando que la etiqueta tenga el derecho de limitar sus presentaciones en vivo.

Swift tiene previsto recibir el premio "Artista de la década" en la ceremonia de los American Music Awards el 24 de noviembre y presentar varios de sus éxitos.

Los ejecutivos, a quienes Swift identificó como Scott Borchetta y Scooter Braun, también habían rechazado el uso de música para un documental realizado por Netflix, agregó.

La declaración de Big Machine agrega que Swift le debe "millones de dólares y múltiples activos" a la compañía.

Swift firmó con Big Machine a los 15 años y se fue en noviembre pasado para Universal Music Group, una unidad del conglomerado francés Vivendi. Lanzó su primer álbum, "Lover", con UMG en agosto.

THE CROWN 3

En Londres, Olivia Colman y otras estrellas del drama "The Crown" acudieron al estreno mundial de la tercera temporada del programa de Netflix.

Colman, quien ganó un Oscar a principios de este año por "The Favourite", retrata a la Reina Isabel en remplazo de Claire Foy, quien obtuvo un Globo de Oro por el papel de una versión más joven de la monarca británica.

La tercera temporada del programa retoma la historia a mediados de la década de 1960 hasta 1977, cuando el heredero al trono, el Príncipe Carlos (el actor Josh O'Connor) llega a la mayoría de edad y Gran Bretaña vive una revolución de la cultura pop liderada por The Beatles y The Rolling Stones.

El creador Peter Morgan dijo que la serie, cuyas dos primeras temporadas costaron unos $ 130 millones, se basa en hechos conocidos y conversaciones privadas imaginadas.

Helena Bonham Carter hace el papel de la hermana menor de Isabel, la princesa Margarita.