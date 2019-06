Diseñadora de jeans Gloria Vanderbilt muere a los 95 años

Gloria Vanderbilt, la “pobre niña rica” en el centro de una escandalosa batalla de custodia en la década de 1930 y la diseñadora reina de los jeans en los años 70 y 80, murió el lunes a los 95 años, informó su hijo, el periodista de CNN Anderson Cooper.

Vanderbilt era la tataranieta del financiero Cornelius Vanderbilt. Su vida fue reportada por la prensa sensacionalista desde la niñez, pasando por sus cuatro matrimonios y sus tres divorcios.

La noticia fue anunciada por Cooper a través de un reporte de CNN. La cadena reportó que Vanderbilt murió en su casa y que padecía un cáncer estomacal.

"Gloria Vanderbilt era una mujer extraordinaria, que amaba la vida y la vivía en sus propios términos", dijo Cooper en un comunicado. “Era pintora, escritora y diseñadora, pero también madre, esposa y amiga destacadas. Tenía 95 años, pero pregúntale a alguien cercano, y te dirían que era la persona más joven que conocían, la más genial y la más moderna".

Su vida fue narrada en titulares sensacionales desde su infancia hasta cuatro matrimonios y tres divorcios. Se casó por primera vez a los 17 años, lo que provocó que su tía la desheredara. Sus esposos incluyeron a Leopold Stokowski, el famoso director, y Sidney Lumet, el galardonado director de cine y televisión. En 1988, fue testigo del suicidio de uno de sus cuatro hijos.

Los tributos en línea vinieron de las celebridades y los fanáticos de su ropa por igual. Alyssa Milano la llamó "una mujer increíble", Dana Delany dijo que atesora uno de sus cuadros y un usuario de Twitter se lamentó al recordar los vaqueros Vanderbilt que llevaba en la escuela secundaria.

Vanderbilt fue una talentosa pintora y collagista que también actuó en el escenario ("The Time of Your Life" en Broadway) y en la televisión ("Playhouse 90", "Studio One", "Kraft Theatre", "U.S. Steel Hour"). Era una diseñadora de telas que se convirtió en una entusiasta temprana de diseños de jeans. Vanderbilt, de pelo oscuro, alta y ultra delgada, se asoció con Mohan Murjani, quien introdujo una campaña publicitaria de 1 millón de dólares en 1978 que convirtió a la marca Gloria Vanderbilt con su sello distintivo de cisne blanco en una sensación.

En su punto máximo en 1980, generaba más de 200 millones de dólares en ventas. Y décadas más tarde, los famosos jeans de ladiseñadora y vestidos cortos o largos, siguen siendo un elemento básico de vestuario de una mujer.

Vanderbilt escribió varios libros, entre ellos la crónica de su vida amorosa de 2004: “It Seemed Important at the Time: A Romance Memoir” (Parecía importante en el momento: un recuerdo romántico), que revela nombres como Errol Flynn, con quien salió como adolescente; Frank Sinatra, por quien dejó a Stokowski; Marlon Brando y Howard Hughes.

Afirmó que su único matrimonio feliz fue con el autor Wyatt Cooper, que terminó con su muerte en 1978 a la edad de 50 años. Su hijo Anderson Cooper calificó a sus memorias como “un libro fantástico; es como un "Sex and the City" más antiguo ".