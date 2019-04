Director del FBI dice que no ha leído informe de Mueller

El director del FBI, Christopher Wray, dijo a los legisladores el jueves que no ha leído el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.

“¿Ha tenido ocasión de leer el informe de Mueller?” le preguntó el representante Charlie Crist, demócrata por Florida, durante una audiencia sobre la solicitud de presupuesto del FBI para el año fiscal 2020.

"No lo he hecho", respondió Wray.

Mueller entregó el informe confidencial que concluyó su investigación de 22 meses al fiscal general William Barr hace dos semanas. Los contenidos del informe se han mantenido secretamente dentro del Departamento de Justicia mientras los funcionarios lo revisan para hacerlo público.

El FBI es parte del Departamento de Justicia, y el equipo de Mueller fue asistido por más de tres docenas de agentes de la oficina.

En una carta de cuatro páginas al Congreso el 24 de marzo, Barr reveló que Mueller no encontró pruebas para acusar a ninguna persona asociada con la campaña del presidente Trump de conspirar con el gobierno ruso para entrometerse en la elección. Barr y el fiscal general adjunto Rod Rosenstein también concluyeron, después de revisar el informe de Mueller, que no había pruebas suficientes para acusar a Trump de una ofensa de obstrucción de la justicia, a pesar de que el fiscal especial no emitió un juicio de una manera u otra.

Los demócratas de la Cámara de Representantes están presionando a Barr para que publique el informe de Mueller en su totalidad, sin redacciones. Barr ha indicado que planea restringir los detalles que podrían afectar las investigaciones en curso, la información del gran jurado, el material clasificado y la "información que infringiría indebidamente la privacidad personal y los intereses de reputación de terceros periféricos".

Barr ha dicho que espera tener una versión pública del informe preparado a mediados de abril, si no antes.