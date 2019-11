Difunden video que involucra a Evo Morales en organización de bloqueos en Bolivia

El gobierno boliviano difundió este miércoles un video en el que supuestamente se escucha al ex presidente Evo Morales conversando con un dirigente sobre la organización de los bloqueos en algunas zonas del país como forma de presión a la presidenta transitoria Jeanine Áñez.

El material fue presentado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El video, de poco más de tres minutos y grabado por un tercero, comienza con el dirigente de el Movimiento Al Socialismo (MAS), afín al partido de Morales, identificado como Faustino Yucra Yarwi, quien asegura por teléfono que tienen “dos puntos de bloqueo, uno en Tiquipaya, tenemos 4.500 personas, hermano; para tu conocimiento, en Angostura, en el cerro”.

Posteriormente, la voz identificada como la de Morales responde con otra “estrategia”. “Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un bloqueo (así) (…) Si vos no te concentras se cansa la gente y abandona, si organizas grupos, grupo, grupos y sectores cada 24 horas vamos a aguantar el bloqueo”, indicó Morales.

La voz afirma que el objetivo es “que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Yo me acuerdo, cuando me han expulsado del Congreso el 2002 (…) Ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo, hasta ganar hermano”, mencionó la voz identificada como la del expresidente.

La conversación continúa y cuando hablan de hacer una marcha hacia La Paz, la voz del otro lado del teléfono afirma que “desde ahora va a ser combate, combate, combate ¿ya?. Ahora estamos viviendo en dictadura, así es la dictadura. Algunos no entienden dictadura. Ahora la gente va a ver cómo se vive en dictadura con golpe de Estado”.

A lo que Yucra responde: “Nosotros como soldados, siempre estamos firmes hermano, usted también, adelante hermano”.

Los interlocutores también hablan de la posibilidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no acepte la renuncia de Morales. “Voy a intentar como sea de meterme hermano, aunque me detengan. Vamos a dar dura batalla a los fascistas, racistas, hermano”, afirmó la voz.

La posibilidad de regresar a Bolivia sí ha sido manejada por Morales en entrevistas.

El video cierra cuando Yucra se levanta de la silla y ve directamente a la cámara. La persona que lo graba pregunta: "¿con quién ha hablado pues?", a lo que responde: "con el presidente".

El material fue encontrado en un operativo policial y fue sometido a un estudio para verificar su autenticidad. Murillo detalló que “este señor Yucra tiene sentencia por narcotráfico” y que el video es de hace tres días.

"Esto no puede quedar así y nosotros vamos a actuar con todo el rigor de la ley", agregó el ministro.

La crisis en Bolivia se inició hace exactamente un mes con unas elecciones presidenciales señaladas por fraude y que ocasionó que Morales se refugiara en México. El clima de tensión va en aumento con la presión hacia la presidenta transitoria Jeanine Áñez.