Finlandia encabeza nuevamente la lista de países más felices del mundo

Finlandia encabezó el ranking de los países más felices del mundo por segundo año consecutivo, y los países nórdicos ocuparon los primeros lugares, según mostró una encuesta anual publicada el miércoles.

Los investigadores dicen que el pequeño país nórdico de 5,5 millones de habitantes ha logrado generar una receta de felicidad para una vida equilibrada que no depende simplemente de la riqueza económica y material.

El Informe sobre la felicidad en el mundo 2019, producido por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Estados Unidos, clasifica a 156 países por lo felices que se ven sus ciudadanos.

Lea también: Yale abre curso de psicología sobre la felicidad.

Se basa en factores que incluyen la riqueza económica, la esperanza de vida, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones en la vida y los niveles de corrupción del gobierno.

Se clasificaron según cosas como el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad social, la generosidad y la ausencia de corrupción.

El índice, publicado el miércoles, mostró que a los demás países nórdicos les fue bien nuevamente este año, con Dinamarca, Noruega e Islandia ocupando los próximos puestos. Las diez naciones restantes restantes fueron Holanda, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá y Austria.

Aprovechando los duros y oscuros inviernos, la felicidad de los finlandeses se ve impulsada por el acceso a la naturaleza, la seguridad, el cuidado infantil asequible, la educación gratuita y la asistencia médica altamente subsidiada.

Entre los 20 principales ganadores desde el ranking promedio de 2005-2008 se encuentran 10 países en Europa Central y Oriental, cinco en África subsahariana y tres en América Latina, mientras que los cinco que más cayeron fueron Yemen, India, Siria, Botswana y Venezuela.

Benin vio la mayor ganancia en ese período, subiendo 50 lugares en la clasificación.

Caída en Estados Unidos

"La tendencia mundial de una disminución considerable en la felicidad promedio, a pesar del crecimiento general del PIB per cápita, es una prueba de que la medición de la felicidad y la satisfacción con la vida en términos de riqueza económica por sí sola no es suficiente", dijo Meik Wiking, CEO de Think Tank, el Instituto de Investigación de la Felicidad en Copenhague, Dinamarca, que participó en el informe.

Estados Unidos cayó del 18 al 19 lugar a pesar de disfrutar de una economía en auge en los últimos años.

El informe de 134 páginas señaló que, en general, los niveles de felicidad han disminuido en todo el mundo a pesar del continuo crecimiento económico. Eso se explica en parte por "caídas dramáticas" en la felicidad en países densos de población como Estados Unidos, Egipto e India, dijo.

"El informe de este año proporciona evidencia aleccionadora de cómo las adicciones están causando una gran tristeza y depresión en EE.UU.", dijo el director de la red, Jeffrey Sachs, en un comunicado, y agregó que se referían a las adicciones en muchas formas, desde el abuso de sustancias hasta el juego y los medios digitales.

Wiking cree que la erosión de la felicidad en Estados Unidos puede atribuirse a una "crisis social" en la que muchos estadounidenses sienten cada vez más que no pueden confiar en sus conciudadanos y sienten que "no tienen a nadie con quien contar en momentos de necesidad".

"La división entre ricos y pobres también crea una erosión de la cohesión y la confianza entre las personas, que es tan vital para la sensación de seguridad y, por lo tanto, para el nivel de felicidad general del pueblo estadounidense", dijo Wiking.

"Según la mayoría de las cuentas, los estadounidenses deberían estar más felices ahora que nunca", escribió la profesora Jean M. Twenge de la Universidad Estatal de San Diego, refiriéndose a las bajas tasas de desempleo y delitos violentos en EE.UU., la mejora de los niveles de vida y el nivel de ingresos.

Ella sugirió que un factor podría ser el aumento sustancial del tiempo que los estadounidenses gastan en dispositivos electrónicos y redes sociales, hábitos que han llevado a una baja interacción social personal y una disminución del tiempo de sueño, entre otras cosas.

El informe señaló que la felicidad ha disminuido de manera más drástica en los últimos diez años en el puesto 108 de Venezuela, una nación sudamericana actualmente en crisis económica con una grave crisis política.

De los diez países más bajos del índice, seis son naciones africanas. Sudán del Sur es el país menos feliz, seguido por la República Centroafricana y Afganistán.

El informe fue compilado por los prominentes economistas John F. Helliwell, Richard Layard y Jeffrey D. Sachs.