Develan retratos oficiales de Barack y Michelle Obama

La Galería Nacional de Retratos del Smithsonian develó el lunes los retratos del ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama, ambos pintados por artistas afroamericanos que fueron elegidos personalmente por la ex pareja presidencial.

Los retratos se dieron a conocer al público en la galería, que es parte del grupo de museos Smithsonian en la capital de EE.UU., Washington, DC. La galería tiene una colección completa de retratos presidenciales. Un segundo y diferente conjunto de retratos de la pareja Obama se expondrá eventualmente en la Casa Blanca.



El retrato de Barack Obama fue pintado por Kehinde Wiley, un artista mejor conocido por sus pinturas vibrantes a gran escala de afroamericanos. Para el retrato de Michelle Obama, la galería encargó a la artista radicada en Baltimore Amy Sherald, ganadora del primer premio de la Competencia de retratos Outwin Boochever Portrait 2016 de la Galería de Retratos.



Los retratos se instalarán oficialmente y estarán disponibles para su exhibición pública a partir del 13 de febrero.