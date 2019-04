Detienen a hombre que atropelló a peatones en California

Un hombre fue arrestado en el norte de California después de que al parecer atropelló deliberadamente a un grupo de personas, lesionando a ocho de ellos, informaron el miércoles las autoridades.

No se ha dado a conocer el nombre del conductor para no comprometer la investigación, dijo Jim Choi, capitán del Departamento de Policía de Sunnyvale. El sospechoso no resultó lesionado, añadió.

El departamento notificó al FBI después del incidente del martes porque “nos aseguramos de analizar todos los posibles motivos y ángulos”, dijo Choi.

El miércoles se dio a conocer que el FBI apoyará en las labores de investigación. El Departamento de Policía de Sunnyvale liderará el caso aunque la agencia federal se involucrará más “si se determina que se cometió un delito federal”, dijo Prentice Danner, vocero del FBI en San Francisco.

Testigos dijeron a los investigadores que el conductor iba a exceso de velocidad directo contra los peatones sin tratar de cambiar de dirección o frenar antes de atropellar a las personas la noche del martes, dijo Choi.

Algunas de las declaraciones de testigos “muestran que el chofer no trató de evadir a los peatones en el cruce y no hubo intento de virar, alejarse ni frenar”, dijo.

"La gente simplemente camina para ir a esos restaurantes y tiendas de comida, en lugar de usar sus coches para llegar allí", dijo la residente de Sunnyvale Shanelle Fioretti al describir el área en declaraciones a KGO-TV.

Algunas de las víctimas estaban en una esquina o en el cruce peatonal cuando el auto embistió antes de estrellarse contra un árbol, dijo Choi. El cruce permanecía cerrado el miércoles por la investigación.

Una niña de 13 años y siete personas más fueron llevadas al hospital tras el incidente cerca de un centro comercial en Sunnyvale, uso 80 kilómetros (50 millas) al sur de San Francisco, añadió.