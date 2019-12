Detienen en Argentina a excónsul boliviano con cocaína en su vehículo

Un cónsul de Bolivia nombrado en marzo por el expresidente Evo Morales fue detenido en la ciudad argentina de Orán con ocho kilos de cocaína en el maletero del vehículo que conducía.

Se trata de Fernando Vega Ibarra, quien había sido cesado de sus funciones a finales de noviembre, según aclaró la cancillería boliviana.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Jaime Zamora, dijo que se está abriendo una profunda investigación sobre el hecho.

“Se lo ha detenido en Orán, no sabemos qué reuniones ha sostenido con el expresidente Evo Morales, pero al mismo tiempo no sabemos por qué el excónsul se dedica al narcotráfico. Esto no es una casualidad, esto nos está llevando a una investigación profunda”, indicó Zamora.

Mientras tanto, el expresidente Morales, que permanece como refugiado en Argentina, dio una conferencia de prensa en Buenos Aires en la que reiteró su tesis de que es un perseguido político y mostró su interés por volver al país.

“Soy sincero, he llegado a México triste, destrozado, ya en una semana empecé a recuperarme y llego a Argentina, fuerte envalentonado, animado, y desde acá aportar a la campaña”, dijo Morales.

“Estoy seguro, estoy convencido, vamos a ganar nuevamente las elecciones nacionales”, agregó.

En Bolivia, la ministra de Comunicación, Roxana Lizáraga, aseguró que Morales debe volver para responder ante la justicia.

“Y es evidente, cualquier rato puede volver al país. Lo estamos esperando porque debe rendir cuentas a la justicia ordinaria, por sedición, porque está buscando la confrontación, entre los bolivianos”, apuntó la ministra.

Si bien Morales rechazó emitir cualquier expresión relacionada con la política argentina, para respetar su condición de refugiado, habló de varios temas de Bolivia, entre ellos la campaña que prepara con miras a las elecciones del próximo año en las que debe considerar a nuevos líderes de su partido.