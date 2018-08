Despiden a McCain como "un verdadero héroe estadounidense"

El senador John McCain fue elogiado como un "verdadero héroe estadounidense" y un terrible conductor con un perverso sentido del humor y amor por una buena pelea durante un abarrotado servicio religioso en su honor realizado el jueves y que finalizó con la interpretación de "A mi manera" de Frank Sinatra.

Dirigiéndose a un estimado de 3,500 dolientes, el ex vicepresidente Joe Biden recordó "la alegría pura que cruzaba su rostro cuando sabía que estaba por subir al escenario del Senado para comenzar una pelea''.

Biden, un demócrata que estaba entre los amigos que el senador republicano hizo en los pasillos del Congreso, dijo que pensaba en McCain como un hermano, "con muchas peleas familiares''.



El servicio fúnebre para el estadista, ex prisionero de guerra y dos veces candidato presidencial se desarrolló en la Iglesia Bautista del Norte después de que una caravana con el cuerpo de McCain se abrió paso desde el Capitolio estatal dejando atrás a los arizonenses que ondeaban banderas estadounidenses y carteles de campaña de McCain.



Luego, los miembros de la familia observaron en silencio cómo miembros militares uniformados sacaban el féretro cubierto con una bandera de un coche fúnebre negro y lo llevaban a la iglesia. McCain murió el sábado pasado de cáncer cerebral a los 81 años.



En la iglesia, un coro de la escuela preparatoria Brophy College de los jesuitas, a la que asistieron dos de los hijos de McCain, cantó "Amazing Grace''.



El veterano jefe de gabinete de McCain, Grant Woods, un ex fiscal general de Arizona, provocó risas con un elogio en el que habló sobre el terrible "mal manejo" de McCain y su sentido del humor, que incluía llamar a la comunidad de jubilados de Leisure World "Seizure World'' o (Mundo convulsionado).



Woods también recordó la forma en que McCain lo presentaría a los nuevos miembros del equipo al decir: "Tendrás que despedir a la mitad de ellos''.



Otro amigo de McCain, Tommy Espinoza, presidente y CEO del Raza Development Fund, llamó a McCain "uno de los héroes estadounidenses más importantes de nuestra vida''. El pastor principal de la iglesia, Noe García, calificó a McCain como "un verdadero héroe estadounidense''.



Frotándose los ojos al recordar a su amigo, Biden expresó que McCain "no podía soportar el abuso de poder dondequiera que lo viera, en cualquier forma, en cualquier país ''. Añadió que McCain encarnaba valores básicos que incluyen equidad, honestidad y respeto, y luchó por la cortesía entre los políticos, incluso si no estaban de acuerdo en los temas.



Biden también se refirió a la muerte de su propio hijo por cáncer y dijo que la enfermedad "es brutal, es implacable, es implacable". Y habló directamente a la viuda de McCain, Cindy McCain, sentada en la primera fila: "Usted fue su balance''.



"My Way" "A mi manera" de Frank Sinatra rindió homenaje a un político que se hizo conocido por seguir su propio camino basado en sus principios personales. McCain se enfrentó abiertamente con el presidente Donald Trump, quien se burló de McCain por ser capturado durante la Guerra de Vietnam.



Dos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la familia de McCain había pedido, antes de la muerte del senador, que Trump no asistiera a los servicios fúnebres. Veinticuatro senadores estadounidenses sentados, cuatro ex senadores y otros líderes se encontraban entre los que esperaban en el monumento conmemorativo del jueves.



El servicio de la iglesia puso fin a dos días de luto por McCain en su estado natal.



Más tarde ese mismo día, un avión militar llevó el cuerpo de McCain rumbo a Washington, donde se le rendirán honores en el Capitolio el viernes. También se realizará un servicio en la Catedral Nacional de Washington el sábado y el entierro será en la Academia Naval de EE. UU. en Annapolis, Maryland.



Cuando la caravana de 11 vehículos con una escolta policial de 17 motocicletas se dirigió hacia la iglesia, la gente a lo largo de la ruta de 8 millas (13 kilómetros) tenía letreros que decían simplemente "McCain'', y automóviles del otro lado de la carretera se detuvo o redujeron la marcha a paso de tortuga en aparente tributo.



Unos cuantos bomberos saludaron desde un camión de bomberos estacionado en un paso elevado cuando la caravana pasó por debajo de la carretera interestatal 17.



Un hombre gritó: "¡Te amamos!"



El miércoles, se realizó un servicio privado en el Capitolio de Arizona para familiares y amigos. La viuda de McCain presionó su cara contra el ataúd de su marido, y su hija Meghan McCain estalló en sollozos.



Se estima que 15,000 personas pasaron por el ataúd del senador para presentar sus respetos finales, y los hijos de McCain, Doug, Jack y Jimmy, su hija Sidney y su nuera, Renee, estrecharon la mano de algunos de ellos.



El jueves, Michael Fellars estaba entre los que esperaban la caravana de automóviles fuera de la iglesia. El veterano de los Marines dijo que él también era la cuarta persona en la fila el miércoles para asistir a la vista en el Capitolio para el piloto de Marina mantenido prisionero por los norvietnamitas durante cinco años después de haber sido derribado en Hanoi.



"Era el único político que he conocido que se preocupaba por la gente de su país, e hizo todo lo posible para que fuera un lugar mejor donde vivir", dijo Fellars.



El miembro de la guardia de honor Valentine Costalez elogió a McCain por defender al ejército durante su carrera en el Senado.



"El ha hecho mucho por nosotros'', dijo Costalez, quien estuvo de pie a principios de esta semana mientras el cuerpo de McCain estaba en una funeraria.