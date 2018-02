Trump pide al Pentágono considerar la realización de un desfile militar

El presidente Donald Trump ordenó al Pentágono realizar un desfile de las fuerzas armadas estadounidenses en Washington este año para celebrar su poderío militar, como se hace en el Día de la Bastilla en Francia, y informaron funcionarios el martes.

El periódico The Washington Post, que fue el primero en reportar sobre la orden presidencial, indicó que Trump quiere un desfile elaborado con tanques y soldados que marchen en una fecha patriótica como el Memorial Day en mayo, el Día de la Independencia, el 4 de julio o, como parece preferir el Pentágono, en noviembre para el Día de los Veteranos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, confirmó la petición el martes por la noche. Dijo que el presidente quiere que el Pentágono "analice una celebración" que permita a los estadounidenses mostrar su aprecio por los militares.

Charlie Summers, portavoz del Pentágono, dijo que los funcionarios de la dependencia están al tanto de la petición y están "revisando las opciones".

Los desfiles militares que muestran el poderío de las fuerzas armadas son comunes en países autoritarios como China y Corea del Norte, pero no son típicos de los estadounidenses.

Por tradición, Estados Unidos no ha adoptado muestras públicas de su fuerza militar, como lo hace Corea del Norte con los desfiles de sus misiles balísticos que sirven como afirmación de prestigio e influencia internacional.

Los miembros del Ejército de Estados Unidos normalmente participan en los desfiles del 4 de julio y otras celebraciones que conmemoran a los militares, pero generalmente durante estas apariciones no se incluyen exhibiciones del equipo militar estadounidense.

En su breve comentario sobre la orden de Trump al Pentágono, Sanders no detalló qué tipo de evento visualiza el mandatario.

Aunque el secretario de la Defensa Jim Mattis no ha comentado de manera pública sobre la idea de un desfile militar en Washington, la visión no encaja con su insistencia de centrarse estricta, si no es que exclusivamente, en las actividades militares que mejoran el poder letal de las fuerzas armadas o su preparación para el combate, o ambos.

El diario informó que una reunión del 18 de enero entre Trump, Mattis y principales generales del Pentágono marcó un punto de inflexión en el impulso de Trump para realizar un desfile.

El Post publicó declaraciones de un oficial castrense, cuya identidad no se dio a conocer, que dijo: "Las órdenes de marcha fueron: quiero un desfile como el de Francia".

Ello fue interpretado como una orden presidencial, señaló el Post.

El costo de trasladar tanques y demás equipo militar a Washington sería de millones de dólares, de acuerdo con el reporte.