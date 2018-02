Alcalde advierte a "necios" no asistir a desfile de Philadelphia Eagles

Se anticipa que unos 2 millones de personas desciendan a Filadelfia el jueves para la celebración del primer y esperado triunfo en el Super Bowl de los Philadelphia Eagles (Águilas de Filadelfia) que desfilarán con el trofeo Vince Lombardi a través de un poco más de ocho kilómetros de fanáticos jubilosos.



El alcalde demócrata Jim Kenney les pidió que festejen con pasión y orgullo y advirtió al pequeño "contingente de necios'' que causó problemas después de que la victoria del domingo por 41-33 sobre los New England Patriots (Patriotas de Nueva Inglaterra) que se mantenga alejado.



Los funcionarios revelaron planes para el desfile el martes, diciendo que los fanáticos deberían esperar sorpresas dramáticas, jumbotrons, paseos en el metro gratis y 850 baños portátiles.



Aquí un vistazo a algunos de los detalles del desfile:



El equipo abandonará el estadio donde juegan las Águilas en el sur de Filadelfia alrededor de las 11 a.m., se dirigirá a Broad Street hasta el Ayuntamiento y a lo largo de Benjamin Franklin Parkway antes de terminar en las famosas escaleras de "Rocky" a la entrada del Museo de Arte de Filadelfia.



Catorce pantallas de jumbotron salpicarán la ruta para asegurar que los asistentes no se pierdan ninguna de las festividades. Los celebrantes tendrán derecho a recibir una Bud Light gratis en alrededor de dos docenas de bares en cumplimiento a una promesa del fabricante de cerveza hecha al tackle ofensivo de los Eagles, Lane Johnson, antes de la temporada.



Transporte



La Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania ha ofrecido servicio gratuito en sus dos principales líneas de metro, mientras que sus líneas cercanas que conectan con los suburbios solo prestarán servicio de entrada por la mañana.



Kenney advirtió a la gente que no maneje en la ciudad ya que se cerrarán docenas de calles y se esperan grandes retrasos en el tráfico. La ciudad también hará cumplir una larga lista de restricciones temporales de estacionamiento y las rutas de bicicleta alrededor del desfile también estarán inaccesibles.

"Contingente de necios"



Kenney dijo que espera que la multitud del jueves por la mañana sea más tranquila que la que incluyó a personas que destrozaron escaparates, volcaron un auto, comieron heces de caballo, colapsaron la tolda de un hotel, golpearon al comisario de policía de la ciudad con una botella de cerveza, derribaron postes de luz y detonaron fuegos artificiales después de la victoria de los Eagles el domingo por la noche.



El alcalde llamó a ese pequeño grupo de alborotadores "el contingente de necios'' y les dijo que se quedaran en casa. Dijo que las bebidas alcohólicas serían confiscadas, pero los funcionarios no revelaron ningún detalle sobre cómo limitarían los contenedores abiertos cuando se enfrentan a una multitud tan masiva.



"Creo que será un tenor diferente, un elemento diferente '', dijo Kenney sin mencionar el Wing Bowl y el Mummers Parade, dos eventos tradicionales de la ciudad, donde es común que se comience a beber en exceso antes del amanecer.