Demócratas piden a Mulvaney que testifique en investigación de juicio político

Los demócratas del Congreso solicitaron el martes que el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, testificara en la investigación de juicio político de Donald Trump, mientras se preparaban para dar testimonio dos de los "tres amigos" que ayudaron a dirigir la política de Ucrania para el presidente republicano.



Las comisiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que realizan la investigación de juicio político le han pedido a Mulvaney que comparezca en una declaración el viernes.



"Con base en la evidencia reunida en la investigación de juicio político y los informes públicos, creemos que usted posee un conocimiento sustancial de primera mano e información relevante para la investigación de juicio político de la Cámara", dijeron los líderes de los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y Supervisión de la Cámara en una carta a Mulvaney.



La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



La administración Trump ordenó a los funcionarios estadounidenses que no cooperen con la investigación. Algunos que han sido citados han testificado, mientras que otros se han negado.



El presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, dijo a periodistas el lunes que se publicarán las transcripciones de las entrevistas con Kurt Volker, el exrepresentante especial de Trump para las negociaciones de Ucrania, y Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea.



Testigos han dicho que Volker y Sondland, con el secretario de Energía de Trump, Rick Perry, eran conocidos como los "tres amigos", responsables del canal no oficial de Trump hacia los funcionarios del gobierno ucraniano.



Volker renunció como representante especial en septiembre. Testificó ante los paneles de Asuntos Exteriores, Inteligencia y Supervisión de la Cámara durante más de ocho horas a puerta cerrada el 3 de octubre.



Sondland, un importante donante a la campaña de Trump, testificó el 17 de octubre.



Perry, un exgobernador de Texas que dijo renunció a su cargo en el gabinete a partir del 1 de diciembre, se ha negado a testificar hasta el momento.



El martes será público el segundo testimonio de la investigación de juicio político de Trump que la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lanzó formalmente el 24 de septiembre.



El lunes, los comités publicaron transcripciones de testimonios de Marie Yovanovitch, a quien Trump recordó abruptamente como embajador en Ucrania en mayo, y Michael McKinley, ex asesor principal del secretario de Estado Mike Pompeo.



En sus entrevistas, Yovanovitch y McKinley dijeron que el Departamento de Estado estaba siendo utilizado con fines políticos internos bajo Trump y advirtieron que eso dañaría los intereses estadounidenses.



La investigación de la Cámara se centra en una llamada telefónica del 25 de julio en la que Trump le pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, un destacado rival demócrata mientras Trump busca la reelección en noviembre de 2020.



Trump congeló casi 400 millones de dólares en asistencia militar de EE.UU. a Ucrania poco antes de hablar con Zelenskiy, lo que provocó acusaciones de los demócratas de que había abusado de la política exterior de EE. UU. para beneficio personal.



Fuertemente respaldado por sus colegas republicanos en el Congreso, Trump negó haber actuado mal y acusó a los demócratas de atacarlo injustamente con la esperanza de revertir su sorpresiva victoria en las elecciones presidenciales de 2016.