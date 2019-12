Demócratas nombran testigos para audiencia de juicio político al presidente Trump

Los demócratas del Congreso nombraron el lunes a los cuatro testigos que declararán esta semana en una audiencia pública en la investigación de juicio político del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en lo que se considera un precursor probable del anuncio de cargos formales en cuestión de semanas.

Si bien las encuestas de opinión muestran que los estadounidenses están profundamente divididos sobre si acusar a Trump, la audiencia del Comité Judicial del miércoles en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas contará con cuatro académicos legales que discuten los motivos constitucionales para destituir a un presidente de los Estados Unidos de su cargo.

El panel también recibirá un informe del Comité de Inteligencia de la Cámara que expondrá la evidencia que los demócratas dicen que muestra que Trump abusó de su oficina para obtener un beneficio político personal. Los republicanos de la Cámara emitieron su propio informe de refutación el lunes, diciendo que los demócratas no habían establecido un delito impecable por parte de Trump.

Los demócratas han estado investigando los esfuerzos del presidente republicano para presionar a Ucrania para que investigue al rival político Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos que busca la nominación demócrata para enfrentar a Trump en las elecciones de 2020, y su hijo Hunter Biden, miembro de la junta directiva de una empresa de energía ucraniana.

La investigación de juicio político ha escuchado el testimonio de funcionarios actuales y anteriores de que se retuvo la ayuda militar de Ucrania y que una reunión de la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy estaba condicionada a investigaciones sobre los Bidens y una teoría de conspiración desacreditada sobre la interferencia de Ucrania en las elecciones estadounidenses de 2016.

Trump ha negado haber actuado mal y dice que una llamada telefónica del 25 de julio con Zelenskiy, en la que presionó por la investigación, fue "perfecta". Él y sus colegas republicanos dicen que los demócratas están tratando de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2016.

La audiencia del miércoles, aunque de naturaleza académica, preparará el escenario para que el Comité Judicial comience a determinar si Trump debe enfrentar artículos formales de juicio político. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en una carta a los partidarios la semana pasada que Trump había cometido "soborno" y necesitaba ser considerado responsable.

Los testigos de la audiencia, anunciados por el comité el lunes, son Noah Feldman de la Facultad de Derecho de Harvard, Pamela Karlan de la Facultad de Derecho de Stanford, Michael Gerhardt de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte y Jonathan Turley de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

El domingo por la noche, la Casa Blanca informó a los demócratas que Trump y sus abogados no participarían en la audiencia del miércoles, citando una falta de "justicia fundamental".

En declaraciones a los periodistas cuando salía de la Casa Blanca el lunes camino a Londres para una cumbre de la OTAN, Trump dijo que se había negado a participar en la audiencia porque era un engaño.

Los procedimientos habrían sido la primera participación directa del campo de Trump en el proceso.

El representante Jerrold Nadler, presidente demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, calificó la decisión de la Casa Blanca de "desafortunada" y dijo que permitir la participación de Trump había sido una prioridad desde el comienzo de la investigación de juicio político.

El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, no ha descartado participar en futuros procedimientos si los demócratas abordan una lista de quejas procesales.

El comité, que no se espera que considere evidencia contra Trump hasta la próxima semana, le ha dado al presidente hasta las 5 p.m. (2200 GMT) del viernes para decir si planea montar una defensa llamando a testigos e introduciendo evidencia.

El informe republicano de la Cámara de 110 páginas dijo que los testigos llamados durante la investigación de juicio político habían pintado una imagen de "burócratas no elegidos" que "fundamentalmente no estaban de acuerdo con el estilo, la visión del mundo y las decisiones del presidente Trump", y no habían presentado evidencia de que equivalía a un delito que pueda ser motivo de destitución.

El Senado controlado por los republicanos, donde se llevaría a cabo cualquier juicio político, es muy poco probable que vote para destituir a Trump. Pocos republicanos del Senado han mostrado un apetito por destituir al presidente.

Pero la investigación de juicio político ha ensombrecido la ya tumultuosa presidencia de Trump y ha agudizado la división entre los estadounidenses que probablemente se intensifique a medida que las campañas electorales se intensifiquen en las próximas semanas.

"Estamos en un ejercicio con un resultado muy predecible y que dividirá aún más al país. Será un tema vivo a través de las elecciones en sí, y el pueblo estadounidense tomará la determinación final", dijo el representante republicano Tom Cole Reuters

El representante Jamie Raskin, demócrata en el Comité Judicial, dijo que en las últimas semanas hubo un enfoque intensivo en los hechos.

"Estamos a punto de revisar los valores básicos y las estructuras de la Constitución estadounidense", dijo en una entrevista con Reuters.

Los asesores demócratas dijeron que una votación sobre posibles artículos de juicio político seguiría rápidamente después de una audiencia probatoria.